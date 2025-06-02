الامارات | «طوارئ الشارقة» تعلن السيطرة على حريق ميناء الحمرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة السيطرة الكاملة، أمس، على الحريق الذي اندلع، صباح أول من أمس، في ميناء الحمرية، نتيجة اشتعال مواد بتروكيماوية.

وشهد الحريق استجابة ميدانية اتسمت بالسرعة والجاهزية العالية، والتكامل المؤسسي، والدقة في تنفيذ المهام.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اللواء عبدالله مبارك بن عامر، أن الفرق المختصة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق في 6:25، صباح أمس، وأشار في تصريحات صحافية إلى أن الجهات المعنية باشرت عمليات التبريد في الموقع، فيما تتولى الفرق الفنية المختصة في إدارة المختبرات والأدلة الجنائية مهام تحديد أسباب اندلاعه، وتقييم الأضرار، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن الفرق المختصة تعاملت مع الحادث باحترافية عالية، وفق خطة ممنهجة ارتكزت على تأمين محيط الحريق وعزل مصادر الخطر، مستخدمة أحدث المعدات والآليات، ومدعومة بفرق فنية متخصصة من الجهات المحلية والوطنية، وهي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وجميع إدارات الدفاع المدني في الدولة، والطيران المشترك، وبلديتا مدينتي الشارقة والحمرية، ودائرة الطيران المدني في الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الأمر الذي أسهم في احتواء الحريق، ومنع امتداده إلى مواقع مجاورة.

وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية يعود إلى سرعة الاستجابة وكفاءة الفرق الميدانية، والتنسيق الفعال، ما عكس جاهزية مدروسة ضمن منظومة الطوارئ، إذ جسدت الفرق روح العمل المؤسسي التي تضع سلامة الأرواح وصون الممتلكات على رأس الأولويات.