الامارات | بلدية دبي: الكشف البيطري يضمن سلامة الذبائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت بلدية دبي من الذبح العشوائي خارج المقاصب على يد قصابين جائلين، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الالتزام بالذبح داخل المقاصب يحافظ على سلامة المتعاملين وعائلاتهم.

وحدّدت البلدية ميزات رئيسة لذبح الأضاحي داخل المقاصب، تتضمن الكشف البيطري قبل الذبح وبعده، ما يضمن سلامة الذبائح وخلوها من الملوثات وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وإعداد وتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، خالية من التلوث، إضافة إلى توفير قصّابين مؤهلين لعمليات الذبح في جميع مراحلها.

وأكدت في دليل إرشادي أعدّته لتوضيح أهمية الذبح داخل المقاصب، أنه يتيح ميزة التعامل السليم مع مخلّفات الذبح والتخلص منها بشكل آمن، للحفاظ على سلامة البيئة ومنع انتشار الحشرات والروائح غير المرغوب فيها، والالتزام بمبادئ استقبال القبلة، والتكبير، والقطع الصحيح، والإدماء الكامل للذبيحة.

كما تسهم المقاصب في التأكد من خلوّ الذبائح من متبقيات الأدوية البيطرية.

ولفتت البلدية إلى أنه عند شراء الماشية يجب التأكد من مجموعة من الاعتبارات لضمان سلامتها، وتتمثّل في: التأكد من عدم وجود إفرازات غير طبيعية، مثل الزكام أو اللعاب أو الإسهال، ومن أن الحيوان يتحرك بصورة طبيعية وغير خامل، ومن عدم وجود جروح أو إصابات خارجية على جلد الحيوان وسلامة الصوف أو الشعر، إضافة إلى التأكد من سلامة العيون وبريقها وعدم وجود سوائل أو دموع.

وأتاحت بلدية دبي ثلاثة تطبيقات ذكية معتمدة من قِبلها، يمكن شراء الأضاحي من خلالها، هي شباب الفريج، والمرعى، والعنود للذبائح.

وأكدت أن مقاصب دبي توفّر خدمات متكاملة باتباع أعلى معايير واشتراطات الصحة العامة أثناء إعداد وتجهيز الأضاحي، بما يحافظ على سلامة المتعاملين وعائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أن مقاصبها تتيح تجربة مميّزة للمتعاملين وفق أعلى المعايير الصحية، حيث توفّر الفحص الطبي قبل الذبح وبعده، وتتبع القواعد السليمة للذبح والنظافة، وتتيح تقديم الأضاحي المُجهزة في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، بجانب توفير خدمات ذات جودة عالية لأفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين.