الامارات | 32 قيادياً شاباً من الجهات الحكومية في «تحدي المجتمع يجمعنا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل تحدي «المجتمع يجمعنا»، ضمن المرحلة الأولى من «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة»، المبادرة الوطنية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، لتوفر منصة وطنية لتحفيز القيادات الحكومية الشابة وتمكينها من الإسهام في صناعة مستقبل الإمارات.

ويضم التحدي 32 قيادياً شاباً من نخبة الكوادر الإماراتية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ويهدف إلى تفعيل دور القيادات الحكومية الشابة، وبناء قدراتها في مجالات اتخاذ القرار والعمل الجماعي، وتمكينها بأدوات وفكر الجاهزية والمرونة لقيادة مبادرات صناعة المستقبل، ويسعى إلى توفير بيئة حاضنة لتأسيس مجتمع من القيادات الواعدة، والكفاءات الشبابية المتميزة، من خلال تجارب ميدانية تتبنّى نموذج التحديات.

وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع الاستثمار في الإنسان واحتضان المواهب وتحفيزها، على رأس أولوياتها، وتتبنّى نهجاً يقوم على تعزيز مشاركة القيادات الحكومية الشابة في جهود التطوير الشامل، وتصميم الحلول للتحديات التي تشهدها الدولة.

وقالت عهود الرومي إن «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة» يمثل بيئة حاضنة للمواهب، ومحفزة للعقول وأصحاب الأفكار، يشاركون من خلالها في ابتكار الحلول لتحديات حيوية، ليسهموا في دعم جهود الحكومة لتصميم المستقبل الذي تسعى الإمارات لتحويله إلى واقع، مشيرة إلى أن التحدي نموذج جديد وجهته المستقبل، وهدفه دعم الكفاءات لإحداث التغيير في العمل الحكومي، وصناعة الأثر الإيجابي في المجتمع.

من جهته، أكد رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة» يعد خطوة استراتيجية تجسد الرؤية الراسخة لدولة الإمارات بالاستثمار في الإنسان، وهي رؤية أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين جعل بناء الإنسان جوهر التنمية وأساس تقدم الأوطان، مشيراً إلى أن هذا التحدي يأتي ليترجم هذا النهج، ويعزز جاهزية شبابنا لقيادة المستقبل، من خلال تمكينهم بأدوات الابتكار، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار في بيئات العمل.

وشهدت فعالية إطلاق «تحدي 71» عقد جلسات حوارية تفاعلية تهدف لتحفيز المنتسبين، وإلهامهم لتصميم مبادرات مبتكرة ذات أثر في المجتمع.

وتضمنت الفعالية تنظيم ورش عمل ناقشت خلالها القيادات الشابة المشاركة في «تحدي المجتمع يجمعنا»، أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، واستعرضت الأفكار والحلول لمواجهتها، بما يواكب توجيهات القيادة في عام المجتمع، وتطرقت إلى الخطوات المقبلة في عملهم لإنجاز مستهدفات التحدي وتحقيق الإنجاز.

وتناول حوار قيادي جمع وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بلهول، مفهوم القيادة الأصيلة وقيمها وتحدياتها وفرصها، واستهدف الحوار ترسيخ مفهوم القيادة الإماراتية وركائز رؤيتها للقيادات الحكومية الوطنية الشابة، وتسليط الضوء على دور القائد في إلهام فريقه ورفع مستوى الجاهزية والمرونة من خلال التمكين التكنولوجي، وتعزيز فكر القيادات بأهمية الجرأة في اتخاذ القرارات وتحقيق الأثر، مع تأكيد دورهم الرئيس في قيادة رحلة بناء الإنسان الإماراتي، والإسهام الفاعل في مسيرة الدولة لتحقيق الريادة العالمية.

ويسعى «تحدي 71» إلى تمكين القيادات من مواجهة التحديات بأساليب مبتكرة وحلول عملية، تعزز جاهزية دولة الإمارات لمستقبل أكثر تنافسية، وتدعم أهدافها الوطنية.

وتشمل الكفاءات التي سيتم اختبارها للتحدي الأول، مهارات التعاطف، والتمكين التعاوني، والذكاء المتواضع ومعالجة التحديات بمسؤولية، والتحول الجذري عبر قيادة مبادرات تحويل المجتمع في «عام المجتمع»، والابتكار التكيفي، وتصميم حلول قابلة للتنفيذ فوراً، وعرض الأفكار بطريقة ملهمة، والعمل ضمن فريق.

وستعمل فرق التحدي على تطوير الحلول، من خلال العمل الميداني والتفاعل المباشر مع المجتمع، وتحويل الرؤى إلى مقترحات واقعية، وقابلة للتوسع لإعادة دمج الفئات التي تحتاج إلى دعم في المجتمع.

عهود الرومي:

• «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة» بيئة حاضنة للمواهب، ومحفزة للعقول وأصحاب الأفكار.