الامارات | «إسلامية الشارقة» تنفذ برنامجاً توعوياً حول فضائل الـ 10 من ذي الحجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفذ دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة برنامجاً توعوياً مكثفاً في مساجد الإمارة، يتضمن دروساً ومحاضرات حول فضائل الـ10 من ذي الحجة، وفضل صيام يوم عرفة، وأحكام الأضاحي وشروطها الشرعية والصحية، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الوعي الديني ونشر القيم الإسلامية بين أفراد المجتمع.

واختتمت الدائرة برامجها التوعوية المخصصة لحجاج الدولة المغادرين للأراضي المقدسة، التي هدفت إلى تأهيل الحجاج وتزويدهم بالمعرفة الدينية اللازمة لأداء مناسك الحج على الوجه الأكمل، وذلك في إطار حرصها على تقديم الدعم الإرشادي والدعوي لحجاج بيت الله الحرام، حيث تضمنت البرامج باقة متنوّعة من الفعاليات، من أبرزها الندوة التثقيفية الشاملة «الحج خطوة بخطوة»، التي تم خلالها استعراض مناسك الحج بالتفصيل، وشرح الأحكام الشرعية المتعلقة بها بأسلوب مبسط يلبي احتياجات مختلف فئات الحجاج، إضافة إلى برنامج زيارة كبار السن من الحجاج في منازلهم، حيث تم تزويدهم بمناسك الحج والإرشادات الضرورية، والتأكد من جاهزيتهم لأداء المناسك.

وأكّدت الدائرة أن البرامج التي تنفذها الدائرة تأتي انطلاقاً من حرصها على خدمة حجاج بيت الله، وضمان رحلة آمنة وفق الضوابط الشرعية، وتعزيز الوعي الديني للجمهور خلال الأيام المباركة من خلال ما تقدمه الدائرة في المساجد من دروس ومحاضرات ترسّخ فضائل هذه الأيام العظيمة وتبيّن أحكام الأضحية بما يحقق الفائدة للمجتمع بأسره.