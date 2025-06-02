الامارات | نهيان بن مبارك: الإمارات ملتقى العالم على قِيَم التعايش والتسامح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ووكيل وزارة العمال المهاجرين الفلبينية لشؤون التوظيف والرعاية الاجتماعية للعمال في الخارج، هانز ليو كاكداك، والقنصل العام الفلبيني في دبي، مارفورد انجلوس، وعدد من المسؤولين الإماراتيين، والشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية من الجالية الفلبينية، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور 127 عاماً على استقلال جمهورية الفلبين «كالايان 2025».

وحظيت الفعالية - التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي، ونظمتها صفحة «الإمارات تحب الفلبين» - بالتعاون مع شرطة دبي، بحضور جماهيري كبير، حيث استقطبت أكثر من 40 ألف شخص، من أبناء الجالية الفلبينية المقيمة بالدولة، في أجواء عكست العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.

وفي كلمته بمستهل الاحتفالية، هنأ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أبناء الجالية الفلبينية المقيمة، بذكرى مرور 127 عاماً على استقلال بلادهم، وقال: إن «هذا اليوم لا يخلّد فقط استقلالكم، بل يجسّد أيضاً روحكم الصامدة، وإحساسكم العميق بالمجتمع، وتفاؤلكم الدائم.. إنه يوم فخر واعتزاز، ولكم كل الحق في أن تحتفلوا به».

وأكد أن قصة نجاح دولة الإمارات هي قصة تشاركية، فنحن ملتقى العالم على قيم التعايش والتسامح حيث يعيش ويعمل أكثر من 200 جنسية جنباً إلى جنب، في بيئة من السلام والازدهار، تحققت بفضل سياسة الانفتاح على الجميع واحترام كل الخلفيات، لافتاً إلى أن قيم التعايش والتسامح تسود مكونات المجتمع الإماراتي، والجالية الفلبينية مكون أصيل من نسيجه المترابط.

وأضاف أن دولة الإمارات تفتخر بعلاقتها الوثيقة مع جمهورية الفلبين، فهي صديقة مقرّبة وشريك موثوق، وقال: «على مدى العقود، وفي أرجاء دولتنا كافة، ترك مئات الآلاف من أبناء وبنات الجالية الفلبينية بصمات مشهودة في مختلف القطاعات».

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات في دولة الإمارات جاء بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم متواصل من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن قيادتنا الوطنية كافة، حيث اعتمدت دولتنا مبادئ الأخوة الإنسانية والتعايش والرحمة والإنجاز، ركائزَ أساسية لمسيرتها.

وقال إن احتفالنا اليوم يُجسّد هذه الرؤية، ويؤكد أن دولة الإمارات تكرّم كل ثقافة وكل إرث تحتضنه على أرضها، وتقدّر كل جالية تُسهم في بناء هذا الوطن العظيم.

وأضاف: «وفي هذه الروح من الوحدة والاندماج والاحتفاء، أودّ أن أشارككم بمبادرة وطنية جديدة قريبة إلى قلبي، وأوضح أنه بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش، وبالشراكة مع (صندوق الوطن)، فقد أطلقت أخيراً مسابقة كتابية وطنية بعنوان: (حياتنا في الإمارات)».

وذكر أن هذه المبادرة، التي تتماشى مع شعار «عام المجتمع»، تمثل دعوة موجهة لكل من يعيش على أرض الدولة - من المواطنين والمقيمين والشباب والكبار والطلبة والمهنيين - ليشاركوا بقصصهم وأصواتهم.

وبيّن أن هذه المسابقة تدعو المشاركين إلى التعبير عما تمثّله لهم الحياة في دولة الإمارات، من خلال قصة قصيرة، أو قصيدة، أو رسالة، أو مقالة، أو أي شكل إبداعي آخر، باللغتين العربية أو الإنجليزية.

وأعرب عن ثقته بأن يأتي بعض أكثر المشاركات تأثيراً وصدقاً من الجالية الفلبينية، من أولئك الذين جاؤوا حاملين أحلاماً، وبنوا مستقبلاً، من آباء وأمهات يربّون أبناءهم، ومن ممرضين وممرضات، ومعلمين ومعلمات، ومهندسين وفنانين ومبدعين في شتى المجالات.

وأكد أن قصص الجالية الفلبينية مهمّة، وأن المجتمع الإماراتي بكل مكوناته يودّ أن يسمعها.

ودعا الجميع إلى تقديم مشاركاتهم من خلال الموقع الإلكتروني: www.myuaestory.ae

ولفت إلى أن المشاركات الفائزة ستُنشر في كتابين تذكاريين، أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية، كما سيُحتفى بالفائزين في حفل كبير، وسيُمنحون جوائز قيّمة.

وأكد أن هذه المسابقة هي أكثر من مجرد مسابقة، بل تمثّل إرثاً وطنياً يعكس هويتنا المشتركة. وفي الختام، جدد التهاني وأطيب التمنيات للجالية الفلبينية، مؤكداً أن هذه الجالية الكريمة تُجسّد كل ما تمثله دولة الإمارات: الشجاعة والكرم وروح الأسرة والطموح والإيمان بأننا - حين نلتقي على أرض واحدة بتعدد ثقافاتنا - قادرون على بناء عالم أكثر تسامحاً، وشمولاً، وازدهاراً.

واختتم بالقول: «ها أنا أقف اليوم بينكم، أرى ألوان الفلبين، وأسمع أنغامها، وأشعر بروحها.. هنا في قلب الإمارات، ويُسعدني أن أشارككم هذا الاحتفال، وأن أكون جزءاً منه».