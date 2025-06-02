الامارات | خبير: لا تقلقوا على وظائفكم من الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد المدير العام لاتحاد الشركات الرقمية الألمانية «بيتكوم»، بيرنهارد روليدر، أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان شامل للوظائف في ألمانيا، رغم أنه أقرّ بأنه سيؤدي إلى تراجع الحاجة إلى القوى العاملة بوجه عام.

وقال روليدر إن هذا التراجع لا يُعد مدعاة لقلق الناس على وظائفها، خصوصاً في ظل النقص الحاد في الكوادر الفنية المتخصصة في ألمانيا، وأضاف: «يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي لن تكون له آثار سلبية في سوق العمل بالمستقبل المنظور».

وأوضح روليدر: «ستكون هناك أيضاً مهام لن تُنفَّذ مستقبلاً من قبل البشر إلا نادراً، مثل الترجمة التقنية، أو بعض الأعمال المكتبية البسيطة كإعداد المحاضر والتقارير أو الرسائل الاعتيادية».

لكنه أشار إلى أن الإدارات العامة تعاني بالفعل اليوم عجزاً قدره 550 ألف موظف.