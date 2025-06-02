الامارات | حملة حج تكريماً لأبطال خط الدفاع الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب «فخر الوطن» تنظيم حملة خاصة لأداء فريضة الحج هذا العام، استفاد منها عدد من منتسبي خط الدفاع الأول، تقديراً لجهودهم الاستثنائية.

وتُعدّ المبادرة الإنسانية جزءاً من برنامج متكامل أطلقه المكتب لدعم أبطال خط الدفاع الأول، يشمل خدمات في مجالات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي والتقدير المعنوي، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة والمجتمع الإماراتي على ردّ الجميل لمن كانوا في الخطوط الأمامية خلال أصعب الظروف والتحديات.

وأكّد المكتب أن الحملة تأتي تعبيراً عن الامتنان لعطائهم الذي سيظل محفوراً في ذاكرة الوطن، ومحط اهتمام من مختلف الجهات المعنية.