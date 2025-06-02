الامارات | مسافر يشتري تذكرة «بزنس» وهمية بـ 13 ألف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتال بردّ 13 ألف درهم، حصل عليها بطريقة الغش والاحتيال، بعد أن أوهم شخصاً بقدرته على توفير تذكرة طيران على درجة رجال الأعمال (بزنس) بسعر تنافسي، كما ألزمته بتعويض المدعي بمبلغ 5000 درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 13 ألف درهم، و10 آلاف درهم تعويضاً، مع الرسوم والمصروفات القضائية الواقعة على الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه أن بإمكانه حجز تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال بسعر تنافسي، فقام بحسن نية بتحويل مبلغ المطالبة إلى حسابه، إلا أن المدعى عليه استولى على المبلغ ولم يقم بالمتفق عليه، وماطل في إرجاعه.

وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق وما استخلصته من مستندات الدعوى من محضر التحقيقات، وما جاء في الأمر الجزائي أن المدعى عليه استولى لنفسه على مال المدعي، وهو المبلغ المحوّل له، وفق الثابت في كشف الحساب، ومن ثم تبني المحكمة على ذلك بإلزام المدعى عليه برد المبلغ. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 13 ألف درهم، و5000 درهم تعويضاً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.