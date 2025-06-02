16 مليون درهم تكلفة مشروع الزراعة ومسار الدراجات بشارع الشيخ محمد بن راشد في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

تواصل دائرة البلدية والتخطيط بعجمان العمل على إنجاز مشروع الزراعة ومسار الدراجات في شارع الشيخ محمد بن راشد بعجمان، بتكلفة تبلغ 16 مليون درهم، بما يتوافق مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها ويتواءم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تسهيل الوصول للمساحات الخضراء والزرقاء والمرافق الرياضية والترفيهية والمجتمعية.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الدائرة تعمل على تنفيذ المشروع الحيوي الذي يتضمن إنشاء نظام ري وزراعة تجميلية لجوانب الشارع بطول 9 كيلومترات، بتكلفة تبلغ 9 ملايين درهم، بداية من شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الاتحاد بإجمالي مساحة تبلغ 100 ألف متر مربع مع نظام ري حديث يستخدم مياه الصرف المعالج لتجميل الطريق وتحسين البيئة وسلامة الطرق، وتوفير ممشى للمشاة والدراجات الهوائية بتكلفة 7 ملايين درهم بطول حوالي 10.5 كم مع الزراعة التجميلية على جوانب الممشى.

وأوضح الحوسني أن الكفاءات المؤهلة وفرق العمل بالدائرة من إدارة الزراعة والحدائق العامة وبالتنسيق مع إدارة الطرق والبنية التحتية بدأت بتنفيذ المشروع مطلع العام الحالي 2025 وتوقع إنجازه بالكامل نهاية العام 2026، منوهاً إلى أن العمل يجري حالياً لتنفيذ الأعمال التأسيسية للري والزراعة وممشى الدراجات على أن تستكمل أعمال الري والزراعة لاحقاً.