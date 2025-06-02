«إسلامية الشارقة» تختتم برامجها التوعوية لحجاج الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، برامجها التوعوية المخصصة لحجاج الدولة المغادرين للأراضي المقدسة، التي هدفت إلى تأهيل الحجاج وتزويدهم بالمعرفة الدينية اللازمة لأداء مناسك الحج على الوجه الأكمل، وذلك في إطار حرص الدائرة على تقديم الدعم الإرشادي والدعوي لحجاج بيت الله الحرام، حيث تضمنت البرامج باقة متنوعة من الفعاليات، من أبرزها الندوة التثقيفية الشاملة «الحج خطوة بخطوة»، التي تم خلالها استعراض مناسك الحج بالتفصيل، وشرح الأحكام الشرعية المتعلقة بها بأسلوب مبسط، يلبي احتياجات مختلف فئات الحجاج، بالإضافة إلى برنامج زيارة كبار السن من الحجاج في منازلهم، حيث تم تزويدهم بمناسك الحج والإرشادات الضرورية والتأكد من جاهزيتهم لأداء المناسك.

واختتمت الدائرة برامجها التوعوية الموسعة لحجاج دولة الإمارات، بتوديع الحجاج المغادرين للأراضي المقدسة عبر مطار الشارقة الدولي، حيث تم الرد على استفساراتهم، وتوزيع الحقيبة الدعوية التي تحتوي على كتيبات وأدلة إرشادية وأدعية مأثورة تساعدهم خلال رحلة الحج.

وتزامناً مع دخول شهر ذي الحجة، تواصل الدائرة حالياً تنفيذ برنامج توعوي مكثف في جميع مساجد الإمارة، يتضمن دروساً ومحاضرات حول فضائل العشر من ذي الحجة، وفضل صيام يوم عرفة، وأحكام الأضاحي وشروطها الشرعية والصحية، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الوعي الديني ونشر القيم الإسلامية بين أفراد المجتمع.