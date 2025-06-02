الامارات | «التربية»: خطة شاملة في المدارس استعداداً لاختبارات نهاية العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت وزارة التربية والتعليم المدارس بتطبيق خطة شاملة ومتكاملة، استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي من العام الأكاديمي 2024-2025 في المدارس الحكومية، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الدقة والتنظيم والانضباط الأكاديمي والتقني، بما يضمن ختاماً نموذجياً للعام الدراسي.

وجاءت الخطة، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، ضمن دليل تفصيلي وزّعته الإدارات على الطلبة وأولياء الأمور، قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ يتضمن الدليل جدولاً زمنياً دقيقاً، وإجراءات تنظيمية وفنية موزعة على مختلف الكوادر التعليمية والإدارية، استعداداً لانطلاق الامتحانات النهائية من 10 إلى 19 يونيو الجاري.

واشتمل الدليل على خمس مراحل رئيسة تبدأ بتجهيز البيئة الصفية ومراكز الامتحان، وتحميل أوراق الأسئلة من المنصات المركزية، مروراً بالتحقق من سلامة الأنظمة التقنية ودقة البيانات، وتدريب المعلمين على المراقبة والتصحيح الإلكتروني، وصولاً إلى إعداد خطط طوارئ شاملة، للتعامل مع أي أعطال أو ظروف استثنائية.

وبحسب الخطة، ستُجرى الاختبارات النهائية للطلبة من الصف الخامس حتى الـ12 ورقياً وإلكترونياً عبر منصات موحدة ومعتمدة، مع تطبيق نظام تصحيح مركزي آلي يضمن الشفافية ويحد من الأخطاء البشرية، فيما يخضع طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع لتقييمات مدرسية داخلية، تُنفّذ وفق معايير الأداء المعتمدة، وبإشراف فرق التقييم المدرسي.

وحددت الخطة الأدوار والمسؤوليات بدقة، حيث شُكلت فرق عمل متخصصة تشمل الدعم الفني، وإدارة البيانات، ومنسقي الامتحانات، ومشرفي اللجان، ومسؤولي الأمن والسلامة، إضافة إلى فرق الطباعة والتدقيق الخاصة بالحالات الاستثنائية التي تتطلب أوراقاً بديلة.

وأكدت الوزارة عبر الدليل، ضرورة توفير بيئة اختبارية محفزة وآمنة نفسياً وجسدياً للطلبة، من خلال ضمان جودة التكييف والإضاءة، وتوزيع المقاعد بطريقة تحافظ على الخصوصية، إضافة إلى توفير الدعم النفسي خصوصاً للطلبة القلقين وذوي الهمم، وتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وشدد الدليل على أهمية الشراكة مع أولياء الأمور عبر التواصل المستمر، وإطلاعهم على التعليمات والمواعيد، وتقديم التوجيه اللازم، لضمان دعم نفسي وأكاديمي فعّال للطلبة خلال فترة الاختبارات.

وأكدت الوزارة - من خلال هذه الخطة الشاملة - حرصها على تعزيز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، ودعم استدامة التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يعكس جاهزية الميدان التربوي، ويضمن ختاماً مميزاً ومتكاملاً للعام الدراسي.

اختبارات المجموعة «B»

إلى ذلك، أعلنت مدارس حكومية وخاصة عن جدول اختبارات مواد المجموعة «B» للفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2024-2025، والمقررة من الثاني إلى الرابع من يونيو الجاري، وفقاً لما ورد في التقويم الأكاديمي للعام الأكاديمي الجاري، وبحسب البرمجة الزمنية المعتمدة للفصل الدراسي الثالث الذي يُعدّ آخر محطات العام الدراسي الجاري.

واشتمل الجدول الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله، مواد المجموعة «B» التي تضم إدارة الأعمال والتصميم الإبداعي والابتكار واللغة الثالثة، والحوسبة والفنون والتربية البدنية والصحية التي تعدّ جزءاً مكملاً للمنهاج الدراسي، وتسهم في صقل مهارات الطلبة. ومن المقرر أن تُعقد الاختبارات أثناء اليوم الدراسي من 1:00 ظهراً حتى 2:00 ظهراً في معظم المدارس.

وشددت إدارات المدارس على أهمية التزام الطلبة بالحضور في الموعد المحدد، مشيرة إلى أن اختبار مواد المجموعة «B» يُعدّ اختباراً نهائياً لا يُعاد، ولا تُمنح للطلبة فرصة أخرى في حال الغياب. ودعت الإدارات إلى تفادي الغياب والحرص على الالتزام بالحضور، نظراً لأهمية هذه المواد ضمن المنظومة التعليمية.