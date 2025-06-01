الامارات | طقس الغد صحو مع ارتفاع بدرجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً شرقاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً،

وحركتها الرياح شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:37 والمد الثاني عند الساعة 05:26، و الجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:19.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى خفيف، و يحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 02:37 ،و

الجزر الأول عند الساعة 08:00 والجزر الثاني عند الساعة 21:21.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 27 80 40

دبي 40 28 85 25

الشارقة 42 28 85 15

عجمان 40 32 85 25

أم القيوين 40 27 85 30

رأس الخيمة 41 30 80 50

الفجيرة 41 33 75 20

العـين 46 28 70 10

ليوا 44 24 70 10

الرويس 39 23 60 30

السلع 41 29 40 20

دلـمـا 38 33 60 45

طنب الكبرى / الصغرى 36 30 85 45

أبو موسى 35 29 85 35