الامارات | رئيس الدولة والرئيس اللبناني يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، بحثا خلاله العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتهما، بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق، أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن، والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها، وتنمية دولها وازدهارها.