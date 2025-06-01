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الامارات | 3 طلبة أصحاب همم يبتكرون كرسياً ذكياً متحركاً 

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إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

  • الامارات | 3 طلبة أصحاب همم يبتكرون كرسياً ذكياً متحركاً  1/2
  • الامارات | 3 طلبة أصحاب همم يبتكرون كرسياً ذكياً متحركاً  2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر ثلاثة طلبة من أصحاب الهمم (الصم) في مدرسة ابن سينا في أبوظبي، كرسياً ذكياً متحركاً، يتمتع بضبط عالٍ، وقابلية التكيف لأقصى راحة تناسب جميع المستخدمين من أصحاب الهمم واحتياجاتهم المختلفة، إذ يحتوي على كل سبل الراحة، ويعمل بالطاقة الشمسية، ويناسب أكثر من فئة من الإعاقات.

وقال الطلبة: محمد النحال ومحمد الدبدوب وأحمد الحضرمي: «الفكرة جاءت من رغبتنا في تصميم كرسي متحرك ذكي ومبتكر، يراعي احتياجات المستخدمين من ذوي الإعاقة الحركية، ويوفر لهم مزيداً من الراحة والأمان والاستقلالية، وتم العمل عليه من خلال استخدام الألمنيوم القوي الخفيف، ويحتوي على مظلة قابلة للطي، مزودة بخلية شمسية لتوليد الطاقة، ونظام LED».

وأضافوا أن «الكرسي يتيح للمستخدم الحصول على الحد الأقصى من التعديلات، ومزود بطاولة وحساسات استشعار العوائق، ومنبه صوتي وضوئي»، مشيرين إلى أنهم يعملون حالياً على زيادة خيارات الراحة التي يمكن أن يحتاجها أصحاب الهمم، لاستخدامه ساعات طويلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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