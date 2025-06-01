الامارات | 4 خطوط ساخنة لاستفسارات حجاج الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات، خطة وعظية موحدة في المشاعر المقدسة، بمشاركة 40 واعظاً وواعظة يرافقون حجاج الدولة. وخصص أربعة خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة للإجابة عن الاستفسارات الشرعية. وأكد رئيس لجنة الإفتاء في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، نايف حمد الكتبي، حرص اللجنة على تنظيم وتوحيد الآراء الشرعية لدى الكوادر الإفتائية والوعظية التابعة للحملات، تأكيداً لمنهج التيسير في أداء المناسك، بما يضمن للحجاج الطمأنينة واليسر. وأضاف أن اللجنة خصصت خطوط اتصال مباشرة تعمل على مدار الساعة، بهدف تقديم الفتاوى والإجابات الشرعية الدقيقة لحجاج الدولة.

من جهته، أفاد رئيس لجنة الوعظ في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور ناصر عبدالله اليماحي، بأن اللجنة وضعت خطة متكاملة لتثقيف الحجاج وتوعيتهم قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تهيئتهم روحياً ومعرفياً لأداء المناسك.