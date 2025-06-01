الامارات | جامعة الإمارات تطلق مركز الحوسبة عالية الأداء لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للحوسبة عالية الأداء (UAEUHPC)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين البحث العلمي المتقدم، وتعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات.

ويعكس إطلاق المركز التزام الجامعة بتوفير أحدث التقنيات، والبنية التحتية المتطورة، لدعم البحث العلمي، وتعزيز قدرات كوادرها الأكاديمية والبحثية، وتمكينهم من الابتكار والتجربة والتطوير. كما يجسد رؤية الجامعة نحو التحول الرقمي، وحرصها على تسخير التكنولوجيا المتقدمة لدعم التنمية المستدامة، والإسهام في إيجاد حلول عملية للتحديات العالمية.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات، الدكتورة مريم اليماحي، أن المركز يُعدّ من أكبر أنظمة الحوسبة عالية الأداء على مستوى المجتمع الأكاديمي في الدولة، حيث يتيح للباحثين التعامل مع مشاريع علمية متقدمة، تشمل تحليل الجينوم، ونمذجة المناخ، وتطوير المواد الجديدة، ومحاكاة السيناريوهات الأمنية. وقد صُمم النظام وفق أحدث المعايير العالمية، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، كما تم تزويده بأعلى معايير الأمن السيبراني، لضمان حماية البيانات.