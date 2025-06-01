ناصر اليماحي: خدمات وعظية وإفتائية استعداداً لبدء مناسك الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - صالح البحار (مكة المكرمة)

أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أمس، رفع مستوى الخدمات الوعظية والإفتائية، استعداداً لبدء مناسك الحج، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التوعية الدينية، وتقديم الدعم الشرعي اللازم لحجاج الدولة.

وأوضح الدكتور ناصر اليماحي، رئيس لجنة الوعظ في المكتب، أن لجنة الوعظ حرصت على وضع خطة استباقية لتثقيف وتوعية الحجاج وفق رؤية موحدة ومتكاملة قائمة على التيسير والاعتدال عن طريق عمل ورش تعريفية وتثقيفية للحجاج قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة، كما تم اختيار نخبة متميزة من الوعاظ والواعظات يتجاوز عددهم 40 واعظاً وواعظة لمرافقة حملات الحج الإماراتية، بحيث يرافق كل حملة على الأقل واعظ مؤهل.

وأضاف اليماحي: أعد المكتب خطة وعظيه موحدة للكادر الميداني، تشمل المحاضرات، والجلسات الإفتائية، والندوات التوعوية، التي تقدم بشكل مباشر أو من خلال «البث الموحد» في مشاعر الحج المقدسة؛ بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية للحجاج في الوقت والمكان المناسب.

ومن جانبها، قالت الدكتورة شيخة الكعبي، عضو لجنة الوعظ في مكتب شؤون الحجاج: إن دور الواعظات حيوي وهام في المكتب، حيث يقمن بتثقيف وتوعية النساء وتعليمهم بالطريقة الصحيحة أركان ومناسك الحج وواجباته وسننه ورخصه، بحيث يؤدين فريضة الحج بكل يسر وسهولة، كما يتم حثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، مثل: الصبر والتعاون والإيثار والرحمة حتى يؤدين هذه الفريضة العظيمة بطريقة جميلة وصحيحيه لينالوا الثواب والأجر من عند الله.