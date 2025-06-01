الامارات | تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة للحجاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مكتب شؤون حجاج الإمارات، تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة للتعامل مع حجاج الدولة، خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأشار المكتب إلى أن المرحلة الأولى من الإجراءات الطبية المعتمدة تم تنفيذها داخل الإمارات، وتضمنت التواصل مع أطباء الحملات لإعداد قوائم تشمل توصيفاً وتصنيفاً شاملاً للحالات المدرجة ضمن كل حملة، ورفع قوائم بأصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض الشيخوخة، والنساء الحوامل، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.

وأوضح أن المنظومة ألزمت أطباء الحملات بعقد ورش توعوية وتثقيفية للحجاج، وتوثيق الحالات بتقارير طبية محدّثة بحسب الحالة الطبية، والتأكد من كفاية الأدوية ونوعيتها، ومن حصول المرضى على التطعيمات الطبية المناسبة.

وأكد المكتب أن المرحلة الثانية تبدأ بمتابعة اللجنة الطبية في المكتب للحالات الطبية المدرجة في كل حملة، بالتواصل مع أطباء الحملات والتحقق من كفاءة الإجراءات المتبعة، قبل البدء في أداء مناسك الحج.

وأوضح أنه مع بدء التحرك باتجاه المناسك في منى وعرفة ومزدلفة، تعمل اللجنة الطبية على التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، للاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة من السلطات السعودية.

وعن تفاصيل المرحلة الثالثة من المنظومة الطبية التي تبدأ فور التحرك نحو المشاعر المقدسة، أفاد بأنها تشمل توفير عيادات متخصصة للنساء، وأخرى للرجال في منى، إضافة إلى تحريك الفرق الطبية المتنقلة بين الحملات والخيم، وتفعيل الخطوط الساخنة للتواصل مع الحجاج وأطباء الحملات للرد على الاستفسارات الطبية العاجلة، إضافة إلى الدور الرقابي المتمثّل في فرق التفتيش الطبي الميداني المعنية بالتحقق من تفعيل وتطبيق المعايير الطبية في كل حملة.

• المرحلة الأولى من الإجراءات الطبية المعتمدة تضمنت تصنيف أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وأمراض الشيخوخة والنساء الحوامل، وأصحاب الهمم وكبار المواطنين.