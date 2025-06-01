الامارات | 10 خطوات لمقاومة الرغبة الملحة في تعاطي التبغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر أطباء أمراض صدرية وأمراض الجهاز التنفسي من أن الرغبة الملحة في تناول التبغ يمكن أن تُنهك أي شخص يحاول الإقلاع عن التدخين، لذا من الضروري اتباع استراتيجية واضحة للإقلاع.

وأكدوا، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 مايو من كل عام (أمس)، أن الإقلاع عن التدخين يعتبر خطوة أولى في مسيرة طويلة نحو صحة أفضل، وقد يكون بمثابة نقطة تحول في حياة الشخص، وأن التوقف عن التدخين يقود إلى فوائد صحية عديدة، بدءاً من تحسّن وظائف الرئة وصولاً إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويُعد اليوم العالمي للامتناع عن التدخين مناسبة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر التدخين وتعزيز الجهود المبذولة للحد من استهلاكه، فيما كرّر أطباء تحذيراتهم من الآثار الصحية الضارة للتدخين بكل أشكاله، بما في ذلك الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي، وتقديم الدعم والمساعدة للمدخنين الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة الضارة، عبر البدائل الآمنة للنيكوتين، وحددوا 10 طرق لمقاومة الرغبة الملحة في تعاطي التبغ.

ويسهم الإقلاع عن التدخين قبل سن الـ40 عاماً في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالتدخين بنسبة 90%، وتكون هذه النسبة أفضل حتى عند الإقلاع قبل سن الـ30، حيث يعزز الامتناع عن التدخين قدرة الجسم على الشفاء، حتى المرضى الذين تُشخَّص لديهم حالات السرطان، يمكنهم زيادة فرص النجاة بما يراوح بين 60 و70% في حال إقلاعهم عن التدخين.

تحدي الإقلاع

وذكر الأخصائي المعتمد في علاج الإدمان على التدخين، الدكتور إياد حسن، أن التحدي يكمن في «مساعدة الناس على اتخاذ القرار بالإقلاع عن التدخين وتقديم الدعم لهم للاستمرار في حياة خالية من التدخين، وتوعيتهم بالمخاطر الصحية التي تترتب على أشكال التدخين الأخرى، مثل الشيشة والمدواخ»، مشيراً إلى أن «دخان الشيشة يحتوي على 100 ضعف ما يحتويه دخان السجائر من مواد كيماوية، وبذلك فإن تدخين الشيشة لمدة 60 دقيقة يعادل تدخين 100 سيجارة، وكمية النيكوتين في جرعة واحدة من المدواخ تعادل نظيرتها في خمس سجائر. وهذا يعني أن تدخين أربع جرعات في اليوم يساوي تدخين علبة كاملة من السجائر».

وقال إن المدواخ خطير جداً على الصحة العامة، ما يتطلب زيادة التوعية بضرر التدخين بجميع أشكاله، وأنه ليس هناك أي شكل صحي منه، وأن الإقلاع عن هذه العادة ضروري جداً للحفاظ على الصحة.

فوائد الإقلاع

فيما أكد استشاري طب الأورام، الدكتور حسان جعفر، وجود العديد من الفوائد المترتبة على الإقلاع عن التدخين، تشمل خفض مخاطر الإصابة بالأمراض والعجز، أو الوفاة الناتجة عن السرطان، أو أمراض القلب والرئة، أو أمراض الأوعية الدموية الطرفية التي قد تؤدي - على سبيل المثال - إلى بتر أعضاء، وحماية صحة المحيطين بعدم تعريضهم للتدخين اللاإرادي، وتحسين مستوى الخصوبة، ومظهر الجلد والأسنان، والتنفس واللياقة، وخفض مخاطر الحرائق في المنازل.

وأشار إلى ثمانية تغييرات تحدث في الجسم عند الإقلاع عن التدخين، تبدأ بانخفاض ضغـط الـدم والنبـض إلـى الحـد الطبيعـي، وتحسّـن الـدورة الدمويـة، خصـوصاً فـي الأطـراف، خلال 20 دقيقة من الإقلاع عن التدخين، كما تصـــــبح نسـبة الأكسـجين طبيعيـة فـي الـدم، ويقل احتمال الإصابة بالـسكتة القلبـية خلال أول ثماني ساعات، وينعدم وجــود أول أكســيد الكربــون فــي الجسـم، وتبــدأ الرئتان بالتخلــص مــن البلغــم والشــوائب الأخرى بعد مرور اليوم الأول من الإقلاع. وفي اليوم الثاني، يتلاشى النيكوتيــن مــن الجسم، وتتحسن حاسـة الــتذوق والــشم. وخلال 72 ساعة، تسـترخي الشـعب الرئويـة، فتسـهل عمليـة التنفـس، ويزيد مــعدل الطاقة في الجـسم. وخلال الأشهر الأربعة الأولى تتحسّن الـدورة الدمويـة، وتسـهل الحركـة، بما في ذلك المـشي، وتقــل مشكلات الجهاز التنفسي، كالسعال وضيق التنفـس. كما تتحسّن وظيفــة الرئتيـن بمعدل من 5 إلى 10% بعد مرور تسعة أشهر على التوقف عن التدخين، فيما ينخفـض احتمال الإصابة بالســـــــكتة القلبيـة إلـى النـصف خلال خمس سنوات.

أكذوبة «الإلكتروني»

وحذّر استشاري أمراض الرئة، الدكتور عماد النمنم، من أن أضرار السيجارة الإلكترونية ليست أقل خطورة من التدخين التقليدي، خصوصاً أن العديد من مستخدميها يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، حيث يمكن للمستخدمين شراء «خراطيش» عالية القوة تحتوي على تركيز أعلى من النيكوتين، إضافة إلى أن المنكهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج.

وأكد أن التدخين الإلكتروني يسبب ضرراً كبيراً للرئتين، ويؤدي إلى الوفاة، مشيراً إلى أن المدخن التقليدي حين يتحوّل للسجائر الإلكترونية يشعر بـ«تحسّن خادع» في وظائف التنفس، مرجعاً ذلك إلى أن السجائر الإلكترونية لا تحتوي على أول أكسيد الكربون الذي يسبب نقصاً مزمناً بالأكسجين في الجسم، إلا أن سموماً كثيرة تدخل الجسم عن طريق ما ينتج من حرق جهاز التسخين لمكونات السجائر الإلكترونية، كما تسبب هذه السجائر تراجعاً في الأداء الوظيفي للمخ خصوصاً لدى المراهقين، وتسبب ضيق الأوعية الدموية وقصور الشرايين، وتزيد سرعة ضربات القلب.

وقال إن الهبــاء الجــوي (البخــار أو الــرذاذ) للســجائر الإلكترونية يمكــن أن يحتــوي علــى مــواد كيميائيــة ضــارة ومســرطنة، كما يحتـوي رذاذ السـجائر الإلكترونية علـى جزيئـات متناهيـة الصغـر أكثــر تركيــزاً مــن دخــان الســجائر التقليديــة، مــا يجعــل قدرتهـا أكبـر على الوصـول إلـى أعمـاق الرئتيـن، بجانب احتوائها علــى النيكوتيــن الــذي يســاعد فــي زيــادة الإدمان علــى المنتــج وإعاقة النمــو العقلــي عنــد المراهقيــن، مشيراً إلى عدم الموافقة علــى أي ســيجارة إلكترونيــة بديــلاً للإقــلاع عــن التدخيــن.

السيجارة النسائية

وذكرت أخصائية طب النساء، الدكتورة مي محمد، أن التدخين الإلكتروني أسهم في زيادة انتشار عادة التدخين بين النساء والفتيات، على الرغم من خطورته الصحية والاجتماعية، لافتة إلى أن أضرار التدخين على المرأة متعددة، فغالباً ما تكون بشرة المرأة المدخنة رمادية اللون، وشاحبة، بسبب ما للنيكوتين من أثر قابض للأوعية الدموية، كما أنه يتسبب في الشيخوخة المبكرة، وظهور التجاعيد على الوجه والرقبة، ويؤدي إلى تقصف وهشاشة الأظافر واصفرار الأسنان وبرودة الأطراف وتغيير في نبرة الصوت. وتُصاب المرأة المدخنة بفقدان الشهية واستهلاك الفيتامينات والعناصر الغذائية داخل جسمها - على الرغم من أنها تحتاج إلى رصيد أكبر منها مقارنة بالمرأة غير المدخنة - والإحساس بالتعب المزمن والإجهاد والعصبية والتوتر، إضافة إلى الرائحة الكريهة للفم والشعر والملابس، وحدوث اضطرابات في الدورة الشهرية، ما يتسبب في انخفاض نسبة الخصوبة لدى المرأة ويزيد من نسبة العقم.

أعراض الانسحاب

وأشار الأطباء إلى أن أعراض انسحاب النيكوتين تشمل: القلق، العصبية، الشعور بالإحباط، صعوبة التركيز والأرق، انخفاض معدل ضربات القلب وزيادة الشهية، ما يستلزم إرادة قوية. وتعتبر الإرادة نصف طريق النجاح للتوقف عن التدخين.

وحددوا 10 خطوات تعزّز من فرص الإقلاع عن التدخين تشمل: وضع خطة للإقلاع وتحديد الصعوبات والتفكير في السبل التي يمكن من خلالها التغلب على الرغبة في التدخين، وتذكر النتائج التي سيتم جنيها من الامتناع عن التدخين وأنها تستحق الجهد والعناء، وطلب المساعدة من الطبيب والعائلة والأصدقاء، فدعم هؤلاء يزيد من احتمال النجاح، وعدم الاستسلام فقد يحتاج الشخص إلى أكثر من محاولة حتى يتمكن من الإقلاع عن التدخين، وقد أظهرت دراسات أن فرص النجاح تتحسّن مع استمرار المحاولات، واستخدام علاج بدائل النيكوتين لكبح الرغبة في التدخين (العلكة واللصقات وأقراص المص وبخاخات الأنف أو الفم وأجهزة الاستنشاق)، إضافة إلى استشارة الطبيب عن الأدوية التي قد تفيد في الحد من الرغبة في التدخين أو تخفيف أعراض الإقلاع عنه.

وشملت طرق الإقلاع عن التدخين، صرف الانتباه بالمضغ لمكافحة الرغبة الملحة في التبغ (علكة من دون سكر أو حلوى صلبة أو تناول الجزر)، وممارسة الأنشطة البدنية، حيث تساعد على صرف الانتباه عن الرغبة الملحّة في تدخين، وممارسة بعض أساليب الاسترخاء (مثل تمارين التنفس العميق، أو اليوغا)، أو الاستماع إلى موسيقى مهدئة، والتوقف عن مقولة «سيجارة واحدة» لإشباع الرغبة الملحة في التبغ حتى لا تعود إلى التدخين مرة أخرى، وتلقي الدعم من خلال الانضمام إلى أحد البرامج المتاحة عبر الإنترنت للإقلاع عن التدخين، أو قراءة مدونة الإقلاع عن التدخين ونشر أفكار مشجعة للآخرين.

جدير بالذكر أن إحصاءات النسخة الأخيرة من «أطلس التبغ العالمي» المعني بجمع معلومات موثقة حول تعاطي التبغ في العالم، أظهرت أن عدد المدخنين البالغين «أكثر من 15 عاماً» في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، بلغ 988 ألفاً و683 مدخناً (الرجال 929 ألفاً و595 بالغاً، والإناث 57 ألفاً و772 مدخنة)، حيث يبلغ معدل انتشار التدخين بين البالغين في الإمارات العربية المتحدة 11.9%، في الفترة ذاتها (15.5% بين الرجال و2.5% بين النساء)، فيما يبلغ معدل انتشار التدخين بين الشباب (من 10 إلى 14 سنة) 7.1%، (10.6% بين الذكور، و3.7% بين الإناث).

التدخين السلبي

أكد الأطباء أن استنشاق دخان سجائر شخص مدخن يُشكل خطراً على غير المدخنين، حيث يمكن للمدخنين السلبيين التعرض للمخاطر الصحية نفسها للمدخنين، حيث تشمل مخاطر التدخين السلبي على الأطفال تهيج العينين والأنف والحلق، وضيق التنفس، وزيادة التهابات الصدر، والموت المفاجئ للرضع، كما تتضمن مخاطر التدخين السلبي على البالغين غير المدخنين زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية وسرطان الرئة وسرطان الجيوب الأنفية، كما يؤثر في الشرايين ويضاعف خطر السكتة الدماغية.

21 عيادة

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة، أن مكافحة التبغ تُعد من أهم أولوياته، وأن السعي نحو بيئة خالية من التدخين بكل أشكاله هو استراتيجية رئيسة في برنامج مكافحة التبغ الذي أطلقه المركز من أجل تحسين الصحة العامة والحفاظ على الأرواح، حيث يركز البرنامج على العلاقة بين التدخين الإلكتروني والأمراض المرتبطة بالتدخين، من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة وتشجيع كل أفراد المجتمع على الإقلاع عن استخدام التبغ والسجائر الإلكترونية والتمتع بحياة صحية، وافتتح المركز 21 عيادة معتمدة على مستوى الإمارة، توفر خدمات الإقلاع عن التبغ وتحث الجمهور على التوجه إليها للحصول على خدماتها عن طريق حجز موعد لمقابلة طبيب مختص لتحديد الإجراءات العلاجية ومتابعة الحالة.

• 4 جرعات من المدواخ تعادل تدخين علبة كاملة من السجائر.

• المدخن التقليدي حين يتحوّل إلى السجائر الإلكترونية يشعر بـ «تحسّن خادع» في وظائف التنفس.