الامارات | الفرق الوطنية تتعامل مع حريق ميناء الحمرية في الشارقة دون تسجيل إصابات بشرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني والفرق الوطنية جهودها المكثفة في تنفيذ عمليات الإخماد للسيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم السبت في مواد سريعة الاشتعال بميناء الحمرية، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، وذلك ضمن استجابة ميدانية سريعة متكاملة، وبمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية.

وتشارك في جهود الإسناد فرق من الدفاع المدني في إمارات الدولة، إلى جانب وزارة الدفاع، والحرس الوطني، والطيران المشترك، وبلديات مدينة الشارقة والحمرية، في إطار منظومة استجابة موحّدة تهدف إلى احتواء الحريق، والتعامل معه وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، اللواء عبدالله مبارك بن عامر، أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابات بشرية، مبيناً استمرار عمليات الإخماد، مع إعطاء الأولوية القصوى لحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الفرق المختصة تواصل جهودها في مكافحة الحريق باستخدام أحدث المعدات، واتباع أعلى معايير الاستجابة، وأكد على أهمية متابعة على المستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، محذراً تداول الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.