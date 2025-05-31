الطقس صحو ومغبر أحياناً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ويضطرب أحياناً غرباً. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:38 والمد الثاني عند الساعة 04:34، والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزر الثاني عند الساعة 22:16.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 01:19، والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 28 80 25

دبي 40 29 75 35

الشارقة 42 29 70 25

عجمان 41 29 75 30

أم القيوين 44 27 70 20

رأس الخيمة 43 26 75 25

الفجيرة 41 31 85 15

العـين 45 28 45 10

ليوا 43 27 60 15

الرويس 36 31 75 35

السلع 37 30 70 30

دلـمـا 39 31 90 30

طنب الكبرى / الصغرى 41 30 85 35

أبو موسى 40 31 80 30.