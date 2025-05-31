الامارات | الدفاع المدني وشرطة الشارقة يباشران إخماد حريق اندلع في ميناء الحمرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مايو 2025

تباشر كوادر هيئة الشارقة للدفاع المدني، وشرطة الشارقة والحرس الوطني عمليات الإطفاء والسيطرة على حريق اندلع صباح السبت، في مواد قابلة للاشتعال بميناء الحمرية، بعد استجابة سريعة بالتعاون مع الجهات المختصة في سلطة الميناء. وذكرت القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر حسابها في موقع " فيسبوك" أن قيادات الشرطة والحرس الوطني والدفاع المدني تتابع عمليات الإخماد ميدانياً، وستوافيكم بالمستجدات.