مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات يعزز الخدمات الوعظية والإفتائية استعداداً لبدء مناسك الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن رفع مستوى الخدمات الوعظية و الإفتائية استعداداً لبدء مناسك الحج، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التوعية الدينية وتقديم الدعم الشرعي اللازم لحجاج الدولة.

وأوضح المكتب أن لجنة الوعظ والإفتاء التابعة له خصصت أكثر من 40 واعظاً وواعظة لمرافقة حملات الحج الإماراتية، بحيث يرافق كل حملة على الأقل واعظ مؤهل، إلى جانب مجموعة من الواعظات والمفتيات المتخصصات لتقديم الإرشاد والتوعية الشرعية للنساء، بما يراعي احتياجاتهن ويوفر لهن الإجابة على استفساراتهن الخاصة وتتضمن الخدمات توفير أربع خطوط ساخنة مباشرة مخصصة للإجابة على أسئلة الحجاج، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الفتوى الشرعية في الوقت المناسب.

وهي كالتالي:

00966536475610

00966535864386

00966535247483

والرقم 00966506781418 مخصص للنساء

كما أعد المكتب خطة وعظية موحدة للكادر الميداني تشمل المحاضرات، والجلسات الإفتائية، والندوات التوعوية، التي تُقدم بشكل مباشر للحجاج أو تُبث عبر نظام "البث الموحد" في مخيمات المشاعر المقدسة، بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية لجميع الحجاج في الوقت والمكان المناسبين.

وفي إطار التحول الرقمي، تم تحويل العديد من خدمات التوعية إلى منصات إلكترونية تفاعلية لضمان وصولها إلى الحجاج في أي وقت ومكان. كما وُزعت حقيبة حجاج الإمارات التي تحتوي على مراجع دينية وعلمية متكاملة، تعزز من وعي الحاج وتثقيفه في مختلف مراحل أداء المناسك.

ويواصل مكتب شؤون حجاج الدولة جهوده في تطوير خدماته الميدانية والتوعوية بما يحقق أعلى مستويات الراحة والدعم الديني لحجاج دولة الإمارات، ويواكب رؤية الدولة في تقديم خدمات حج متكاملة وعصرية.