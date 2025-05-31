الامارات | الإمارات تتضامن مع نيجيريا وتعزي في ضحايا الفيضانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع نيجيريا في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت بلدة موكوا في ولاية نيجر شمال البلاد، والتي أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وأحدثت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وللحكومة النيجيرية وللشعب النيجيري الصديق في هذا المصاب الأليم.