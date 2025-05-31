الامارات | «مِديم» ترسخ بناء أسر مواطنة وفقاً للتقاليد الإماراتية الأصيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُشكل الأسرة في سياسات دولة الإمارات محوراً رئيساً لتوجهات الدولة التنموية، تحرص من خلاله على توفير العوامل التي تسهم في تعزيز ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية نمو الأسر الإماراتية المتماسكة، وقد أطلقت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي مبادرة مِديم، لبناء أسر مستقرة وسعيدة ومُسلحة بالمعرفة والمهارات، من خلال حزمة من الخدمات التي تستهدف كلاً من الشباب، والمقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثاً.

وتفصيلاً، تجسّد مبادرة مِديم قيم وحكمة الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، التي تتناقلها الأجيال، وتضم ثلاثة برامج رئيسة، تشمل «نموذج مِديم» لأعراس النساء لتشجيع الشباب المواطنين على العودة إلى عادات وتقاليد حفلات الزفاف الإماراتية الأصيلة، و«مركز مِديم» لإعداد المقبلين على الزواج والأسر لتلقي الدعم والإرشاد، لكل ما يتعلق برحلة الزواج وتكوين الأسرة، إضافة إلى برنامج المزايا والمنافع من «مِديم».

نموذج أعراس النساء

ويوفر نموذج مديم لأعراس النساء، باقات زفاف متعددة، تأخذ في عين الاعتبار عدداً محدداً من الحضور وتكلفة إجمالية محددة، وتراعي الطابع الإماراتي في بساطته وأصالته، ويتكوّن نموذج الأعراس من ثلاثة أنماط تشمل حفلات الزفاف الفردية، وحفلات الزفاف الجماعية وحفلات الزفاف المتتالية، وتقام الاحتفالات في فترة ما بعد العصر، وبإمكانها أن تقام في المنازل أو القاعات الحكومية أو الفنادق المعتمدة من «مديم». تقتصر الضيافة في «أعراس مديم» على الفوالة الإماراتية التقليدية.

مركز الأسرة

فيما يُعد مركز مديم لإعداد الأسرة مساحة آمنة لتلقي الدعم والإرشاد، كما يُعتبر الوجهة المُثلى لكل ما يتعلق بخطوات التأهيل قبل الزواج وتكوين الأسرة وتنشئة أبنائها والحفاظ على استقرارها، حيث تتمثل مهمة المركز في بناء الروابط الزوجية وتعزيزها، وإعداد الشباب للزواج من خلال مدهم بالمعارف والأدوات اللازمة لدعم رحلة تكوين الأسرة، من خلال برامج عدة، تشمل برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، والتوافق الزواجي، وإدارة الصحة الزوجية، والذكاء العاطفي والتواصل الزواجي، والتخطيط الأسري وإدارة الشؤون المالية للأسرة، إضافة إلى التعرف إلى مفهوم السعادة الزوجية.

المزايا والمنافع

كما يمكن برنامج المزايا والمنافع من «مِديم»، منتسبي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج في مركز مديم لإعداد الأسرة من الحصول على بطاقة برنامج «المزايا والمنافع» من «مِديم»، والتي تشمل باقة مميزة من العروض الخاصة والحصرية التي يقدمها الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، في العديد من المجالات تشمل الفنادق، وخدمات حفلات الزفاف، والعقارات، ومتاجر المفروشات، والمجوهرات، والعطلات، وغيرها.

تيسير إجراءات الزواج

أكد رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، أن مبادرة «مديم» جاءت تماشياً مع التوجهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، الساعية دوماً نحو تحفيز الشباب على الزواج وتكوين الأسر، باعتبارها اللبنة الأساسية لبناء المجتمع واستقراره، واستكمالاً للجهود المبذولة في سبيل تيسير إجراءات الزواج على شباب الوطن، والتوجه لإقامة حفلات أكثر بساطة وتوازناً تمزج بين شيم الكرم والاعتدال والتواضع، وبين الأصالة والحداثة، بحيث تكون الحفلات مستمدة من ثقافتنا الإماراتية الأصيلة، مع توافر كل العناصر العصرية الأنيقة وتجنب المغالاة والبذخ.