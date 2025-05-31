الامارات | «إثراء» للتوظيف يستقطب 679 باحثاً عن عمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معرض «إثراء» للتوظيف في إمارة دبي، مشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وبنوك عاملة في الدولة وشركات تأمين وصرافة وتمويل.

واستقطب المعرض الذي اختتمت فعاليات النسخة الثامنة منه أول من أمس 679 باحثاً عن عمل، خلال يوم واحد. وأتاح المعرض، الذي نظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية - دبي، ومجموعة الفطيم، فرصاً مباشرة لتوظيف الباحثين عن العمل، بجانب المشاركة في ورش العمل المتخصصة في بناء المهارات.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن معرض إثراء يعد منصة استراتيجية رائدة لاستعراض جهود المجلس في تطوير منظومة التمكين المهني للكوادر الوطنية، وتعزيز وعيها بالفرص النوعية المتاحة في القطاع المالي، مؤكداً أن هذه الفعاليات تُسهم في إنتاج بيانات دقيقة حول توجهات السوق واحتياجاتها، بما يدعم أدوات التخطيط، ويُعزز فاعلية السياسات المرتبطة بالتوطين.