الامارات | مركز شرطة الرفاعة يُحقق نتائج متميزة في مؤشرات الأداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، اللواء علي غانم، أن مركز شرطة الرفاعة استطاع في الفترة الماضية تحقيق نتائج متميزة في مؤشرات الأداء، أسهمت في تعزيز التغطية الأمنية وزمن الاستجابة للبلاغات المختلفة، لاسيما أن المنطقة تعتبر إحدى أقدم مناطق الإمارة، وتتميز بوجود العديد من المحال التجارية والمكاتب والأسواق المتنوعة، وتُعدّ وجهة للسياح.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي العام، على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والخطط والمبادرات والبرامج الأمنية والمرورية والتوعوية التي نفذها في عام 2024، وحققت نتائج متميزة تصب في خدمة المجتمع، ومتعاملي شرطة دبي الذين باستطاعتهم أن يحصلوا على كل الخدمات، وفق أفضل الأنظمة والممارسات والتجارب.

وشكر الفرق الأمنية والأقسام، وفريق عمل المركز على دورهم الريادي والمتقدم في تعزيز الأمن والأمان في منطقة اختصاصهم.