نهيان بن مبارك يستقبل السفير المصري بمناسبة انتهاء فترة عمله

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، سعادة شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الإمارات.

وخلال اللقاء، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن تقديره للجهود التي بذلها السفير شريف عيسى في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن السنوات الماضية شهدت تطوراً ملموساً في أطر التعاون المشترك على كافة المستويات، بفضل التنسيق المستمر والرؤية المشتركة بين قيادتي البلدين الشقيقين.

من جانبه، عبّر السفير شريف عيسى عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الإمارات، قيادةً وشعبًا، على ما لقيه من تعاون ودعم خلال فترة عمله، مشيدًا بما تشهده الدولة من نهضة حضارية وتنموية شاملة، جعلت منها نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم.

وفي ختام اللقاء، تمنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك للسفير المصري التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، مؤكدا استمرار العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.