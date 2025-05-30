سفير الدولة لدى السعودية يتفقد مخيمات حجاج الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - تفقد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، مخيمات حجاج الدولة في المشاعر المقدسة «منى وعرفات»، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الحجاج لموسم حج 2025.رافقه خلال الجولة معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة -رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وناصر بن هويدن الكتبي، قنصل عام الدولة في جدة، وأحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، وعدد من المسؤولين.

وأكد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان على ثقته الكاملة في قدرات الفرق الميدانية على تقديم خدمات متكاملة، مشيداً بالجهود التي تضمن أعلى مستويات الراحة والسلامة لحجاج دولة الإمارات طوال فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة، بدعم من القيادة الرشيدة للدولة، ومشيداً بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة.

وتشرف لجنة حجاج دولة الإمارات على تجهيز المخيمات في منى وعرفات، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان جاهزية المرافق والخدمات، بما يشمل السكن، والرعاية الصحية، وفق المعايير المعتمدة لدى مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.

وتؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات بتوفير كافة الخدمات التي تضمن راحة وسلامة الحجاج.