الامارات | «طرق دبي» تعلن جاهزية مواقف الحافلات المكيفة لاستقبال الركاب خلال موسم الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن جاهزية مواقف الحافلات المكيفة والمخصصة لانتظار ركاب الحافلات لموسم الصيف، التي يبلغ عددها الإجمالي (893) موقف موزعاً على (622) موقعاً بمختلف أنحاء إمارة دبي حيث بدأت حملة الفحص والصيانة في شهر مارس، حتى الربع الثاني من عام 2025.

وأفادت مدير إدارة المرافق والمنشآت بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، شيخة أحمد الشيخ، بأنه انطلاقاً من حرص الهيئة على التأكد من جاهزية جميع مرافق الخدمات، التي يستخدمها الجمهور والمرتبطة بوسائل المواصلات العامة، نفذت إدارة المرافق والمنشآت حملات الفحص والصيانة الاستباقية للتأكد من جاهزية كفاءة مواقف الحافلات المكيفة، مع بدء موسم الصيف، بحيث تضمن هذه الصيانة تجنب حدوث الأعطال للأجهزة والمعدات وتوفير أعلى مستوى من الخدمة لأفراد المجتمع.

وأضافت الشيخ: "أجرت الهيئة العديد من الزيارات الميدانية على الفترة الصباحية والمسائية، لتحقق من كفاءة المظلات المكيفة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة في حال رصد أي أعطال فنية، كما تم التأكد من عمل الشاشات الرقمية، التي توفر معلومات آنية للجمهور عن مواعيد وصول ومغادرة الحافلات. إضافة إلى إجراء دوريات نظافة وتعقيم مستمرة لإبقاء المواقف ضمن معايير الصحة والسلامة العامة".

وأكدت الشيخ حرص الهيئة واهتمامها بملاحظات المستخدمين، حيث وفرت قنوات تواصل للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مقترحات على مواقف الحافلات المكيفة، عبر خدمة مدينتي المتوفرة في تطبيق الهيئة، ويتم الاستجابة لها من قبل الفرق المختصة بما يضمن سعادة المتعاملين.

وتتماشى مواقف الحافلات المكيفة مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم، عبر تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتتضمن لوحات إرشادية توضح شبكة التنقل بالحافلات داخل الإمارة. كما تعد المواقف صديقة للبيئة وانسيابية الشكل مما يساعدها على مقاومتها للحرارة والرياح، وذات مساحة إعلانية واسعة وتعد من أبرز النماذج الحضارية الداعمة للاستدامة البيئية.