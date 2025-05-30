تعاون بين تحقيق أمنية و"طاقة" لتعزيز المسؤولية المجتمعية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّعت مؤسسة "تحقيق أمنية" مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع "طاقة"، لترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المؤسسية من خلال مبادرات مشتركة تُسهم في تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأُسرهم.



تم توقيع المذكرة، التي جاءت في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المشاركة المجتمعية خلال "عام المجتمع 2025"، في جناح "طاقة - أرينا" وذلك خلال فعاليات مؤتمر المرافق العالمي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بحضور كل من هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، وحمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للدعم المؤسسي في "طاقة"، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الطرفين.



وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق العمل الإنساني المؤسسي، من خلال التعاون في مشاريع ومبادرات تُسهم في دعم الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة.

كما تُعدّ المذكرة جزءاً من التزام "طاقة" المؤسسي في مجال المسؤولية المجتمعية، وتُمهّد الطريق أمام دعم العديد من المبادرات والفعاليات مع مؤسسة "تحقيق أمنية"، إلى جانب إطلاق مبادرات تطوعية ومجتمعية تمكّن موظفي "طاقة" من المساهمة الفعلية في تحقيق أمنيات الأطفال، والمشاركة في الفعاليات التي تنظّمها المؤسسة ضمن رؤية تهدف إلى بناء مجتمع متلاحم، يُقدّر قيم التراحم والتكافل.

وقال هاني الزبيدي، إن هذه المذكرة تُجسّد الرؤية المشتركة مع شركة "طاقة'" في تمكين الأمل ونشر الفرح في نفوس الأطفال المرضى، وتعزيز دور القطاع الحكومي في دعم المبادرات الإنسانية.

ووجه الشكر لشركة "طاقة" على التزامها الإنساني ، وثقتها برسالة مؤسسة تحقيق أمنية وحرصها على أن يكون لها دور حقيقي في بناء مجتمع متراحم، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة من العمل الخيري المؤسسي الفاعل الذي يصنع الفارق في حياة الأطفال وأسرهم.

من جانبه، قال حمد الهاجري إن الاستدامة تتجاوز مهام حماية البيئة، فهي تتعلق أيضاً بكيفية اهتمامنا بمجتمعاتنا، مشيرا إلى أن مؤسسة "تحقيق أمنية" تقدم للأطفال وأسرهم الدعم والمساندة ليتمكّنوا من تجاوز اللحظات الصعبة.

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، ستتمكّن المؤسسة من توجيه مواردها نحو المساهمة في تحقيق هذا الهدف، فكل طفل يستحق لحظات من الفرح.

وتعد هذه المذكرة نموذجاً يفتح المجال أمام سلسلة من البرامج المجتمعية التعاونية، تشمل الرعاية المؤسسية والمشاركة في الفعاليات والمبادرات المُخصّصة للأطفال المرضى، بما يُعزز مكانة "تحقيق أمنية" كمؤسسة إنسانية رائدة، ويُجسد التزام "طاقة" المستمر بدعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام.