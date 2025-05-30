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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الجمعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي 21.2 درجة درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21.2 درجة درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest temperature recorded over the country today is 21.2°C in Barakah 2 (Al Dhafra Region) at 05:00 UAE Local time. pic.twitter.com/I57B9I3MOp

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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