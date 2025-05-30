الامارات | 569 ألف غرامة لمستخدمي مواقف دبي خلال الربع الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة «باركن» عن ارتفاع إجمالي الغرامات الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 50% (من 378 ألف غرامة في الربع الأول من 2024، إلى 569 ألف غرامة خلال الفترة نفسها من العام الجاري).

وعزت الشركة الارتفاع إلى زيادة النشاط العام للعملاء، وتوسّع محفظة المواقف، والتحسينات التكنولوجية في إطار الرقابة.

وأوضحت في تقريرها ربع السنوي أن التوسع في أسطول مركبات التفتيش الذكية (بلغ 25 مركبة بنهاية 2024) أسهم في تعزيز فاعلية الرقابة، إضافة إلى تعيين 25 سائقاً لتشغيل الأسطول بدءاً من فبراير الماضي.

وذكرت أن غرامات «المواقف العامة» تمثل 84% من إجمالي غرامات الربع الأول من 2025، حيث ارتفع عددها بنسبة 43% ليبلغ 477 ألف غرامة، مقارنة بـ334 ألفاً في الربع الأول من 2024.

أما غرامات المواقف الخاصة التابعة للمطورين، فشكلت 16% من إجمالي الغرامات، بارتفاع نسبته 106% لتصل إلى 92 ألف مخالفة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ45 ألفاً خلال الفترة ذاتها من 2024.

ومسحت فرق التفتيش الميداني، خلال الربع الأول من العام الجاري، 4.7 ملايين لوحة مركبة، بزيادة نسبتها 49%، مقارنة بالربع نفسه من 2024، ويعود ذلك إلى تحديث الأجهزة المحمولة التي يستخدمها المفتشون. كما نفّذ أسطول المركبات الذكية مسحاً لـ12.5 مليون لوحة في الربع الأول من 2025، بزيادة بلغت 115%، مقارنة بـ5.8 ملايين لوحة في الفترة نفسها من 2024، ما أسهم بفاعلية في رفع كفاءة منظومة الرقابة.

وأكدت شركة «باركن» أن من اللافت أن أسطول المركبات الذكية أصدر 47% من إجمالي الغرامات، خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ39% فقط في الفترة ذاتها من عام 2024، وأفادت بأن نسبة الإيرادات الناتجة عن الغرامات، ارتفعت إلى 81.8 مليون درهم، إذ بلغ إجمالي معدل تحصيل الغرامات 85% خلال الربع (مقارنة بـ87% في الربع الأول 2024)، بانخفاض طفيف نتيجة زيادة حجم وعدد الغرامات الصادرة.

• غرامات المواقف العامة تمثل 84% من إجمالي الغرامات، حيث ارتفعت بنسبة 43% إلى 477 ألف غرامة، مقارنة بـ334 ألفاً في الربع الأول من 2024.