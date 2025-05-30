تحت رعاية الشيخة فاطمة.. أكاديميات الشيخ زايد الخاصة في أبوظبي تحتفل بتخريج طلبة الصف الثاني عشر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة، نظمت الأكاديمية حفل تخريج للدفعة الثانية والعشرين من طالبات الصف الثاني عشر، وحفل تخريج للدفعة الخامسة من طلابها للعام الدراسي 2024 - 2025.

شهد حفل تخريج طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، الذي أقيم في مقر الأكاديمية في أبوظبي، خديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشيخ زايد الخاصة، وعدد من المسؤولين وأولياء الأمور.

تحقيق الطموحات

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في كلمة وجهتها للخريجين، وألقاها الخريج محمد سيف السيفي نيابةً عن سموها: «في هذا اليوم المبارك، الذي نزهو فيه بثمار العلم والعطاء، يسعدني أن أشارككم فرحة تخريج الدفعة الخامسة من طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين. إنه يوم يحمل في طياته معاني الفخر والاعتزاز بكم، أنتم من يمثلون الأمل المتجدد لوطننا العزيز».

وأضافت سموها: «إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثقة نحو مستقبل مزدهر، مرتكزة على العلم والمعرفة والابتكار، ومستندة إلى رؤية طموحة تضع الإنسان في قلب التنمية».

وأكدت سموها: «وفي عام 2025، الذي أعلنت قيادتنا الحكيمة أنه عام المجتمع، تتجسد رسالتنا في تعزيز روح الانتماء والعطاء، فأنتم سفراء هذا المجتمع، وحاملو قيمه وهويته، وأنتم الذين نعقد عليكم الآمال لصناعة المستقبل وتحقيق الطموحات الوطنية الكبرى».

وهنأت سموها الخريجين وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز، ودعتهم إلى أن يكونوا قدوة في أخلاقهم، طموحين في إنجازاتهم، مخلصين لوطنهم، وأن يواصلوا بناء الوطن بثقة وعزم.

من جانبه، وجَّه نيل ماثيوس، مدير أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين، كلمة خلال الحفل، وهنأ الخريجين، وأولياء أمورهم على هذا النجاح المتميز.

تكريم الخريجين

وقام مدير الأكاديمية نيل ماثيوس، في ختام الحفل بتكريم الخريجين، حيث شملت قائمة المكرمين فئة دبلوم الثانوية بامتياز مع مرتبة الشرف، وفئة دبلوم الثانوية مع مرتبة الشرف، وفئة خريجي دبلوم الثانوية، كما حصل الخريجون على شهادة المشاركة في التدريب العسكري لمادة المشاة التابعة لبرنامج التربية العسكرية المطبق في الأكاديمية، بالتعاون مع قيادة الوحدات المساندة في وزارة الدفاع.

وحضر الحفل عدد من الشيوخ والمسؤولين الذين شاركوا الخريجين وأسرهم فرحتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين دعمهم المتواصل لمسيرة التعليم والتميز الأكاديمي في دولة الإمارات.

يُذكر أن أكاديميات الشيخ زايد الخاصة تُعد من المدارس العريقة في إمارة أبوظبي، حيث حازت تصنيف «مدارس متميزة» ضمن إطار تقييم المدارس المعتمد من دائرة التعليم والمعرفة، كما تم تصنيفها كذلك «مدارس متميزة» في علامة الهوية الوطنية.

محطة مضيئة

نظمت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات حفل تخريج للدفعة الثانية والعشرين من طالبات الصف الثاني عشر، بحضور عدد من المسؤولات وأهالي الخريجات.

وألقت الخريجة ميره عبد العزيز الشامسي خلال الحفل، كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نيابةً عن سموها، وجاء فيها: «يسرني أن أشارككن اليوم فرحة تخرجكن في هذا اليوم المبارك الذي نشهد فيه ثمرة الجهد والمثابرة، إن تخريج الدفعة الثانية والعشرين من أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات هو محطة مضيئة في مسيرة بناء وطننا الغالي».

وأضافت سموها: «وفي هذا العام الذي خصصته قيادتنا الحكيمة ليكون عام المجتمع، فإننا نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وبأن دوركن اليوم يتعزز ليس فقط بالعلم والمعرفة، بل أيضاً بالإسهام الفاعل في خدمة مجتمعكن، وتعزيز قيم التلاحم والتكافل والعطاء التي قامت عليها دولتنا المباركة».

وباركت سموها لأولياء الأمور هذا النجاح، وهنأت الخريجات على هذا الإنجاز الكبير، سائلة الله تعالى أن يوفقهن في مسيرتهن القادمة، وأن يحفظ الوطن وقيادته.

وألقت مديرة الأكاديمية الدكتورة سوزان جينكو كلمة خلال الحفل، عبرت فيها عن فخرها بالخريجات. كما ألقت الخريجتان دانة خالد المزروعي وحورية عبدالله الخوري كلمة الخريجات، عبرتا فيها عن فخر الطالبات بالانتماء لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة، وبالدعم الكبير الذي قدمته لهن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، التي كانت الداعم الأول لمسيرتهن، والملهمة في تمكين الفتيات الإماراتيات في شتى الميادين.

تكريم الخريجات

كرمت الدكتورة سوزان جينكو في ختام الحفل الخريجات، حيث شملت قائمة المكرمات فئة دبلوم الثانوية بامتياز مع مرتبة الشرف، وفئة دبلوم الثانوية مع مرتبة الشرف، وفئة خريجات دبلوم الثانوية.

جيل مبدع

حضر الحفل عدد من الشيخات والمسؤولات، اللواتي شاركن الخريجات وأسرهن فرحة هذا الإنجاز، وأثنين على جهود الأكاديمية في تمكين الفتيات وتأهيلهن أكاديمياً وقيادياً، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل واعٍ ومبدع من بنات الوطن.