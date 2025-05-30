الامارات | 5 إجراءات لتسهيل مغادرة وعودة 3100 حاج من مطار دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مطارات دبي اتخاذ خمسة إجراءات ضرورية لتسهيل رحلة الحجاج، من خلال إطلاق خطة شاملة في مطار دبي الدولي لتيسير مغادرتهم من المطار

وعودتهم، في إطار التزامها بتوفير تجربة سفر سلسة خلال واحدة من أكثر فترات الذروة في العام.

ووفق بيان صحافي، فمن المقرر أن يغادر نحو 3100 حاج هذا العام من مطار دبي الدولي، على متن 28 رحلة تشغلها كل من «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، والخطوط الجوية السعودية و«فلاي ناس»، ومن المقرر أن يغادر الوفد الرسمي لحكومة دبي على متن أول رحلة حج رسمية من المبنى (3)، في الأول من يونيو الجاري.

ولضمان تجربة سلسة ومنظمة، اتخذت مطارات دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ضمن مجتمع المطار «oneDXB»، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودناتا، وشركات الطيران، خمسة إجراءات، شملت: تخصيص «كاونترات» لإتمام إجراءات السفر في المباني (1) و(2) و(3)، وتوفير غرف للصلاة ومرافق لتغيير الملابس في جميع المباني استعداداً للإحرام، مع الحرص على توفير الدعم اللازم للحجاج من قبل سفراء تجربة الضيوف الناطقين بلغات عدة، إضافة إلى مكاتب خاصة بلجنة الحج، وتخصيص أحزمة أمتعة لضمان التعامل الآمن مع عبوات مياه زمزم.

ويُنصح الحجاج بالوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتأكد من حمل جميع وثائق السفر المطلوبة، بما في ذلك جواز السفر، وبطاقة الهوية الإماراتية، وتصريح الحج، وشهادة التطعيم.

وأكد نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، عيسى الشامسي، الالتزام بضمان مغادرة كل حاج وهو يشعر بالثقة والاطمئنان، وعودته إلى أرض الوطن بيسر وسهولة، من خلال الجهود الدؤوبة للفِرَق وتكاتف مجتمع مطار دبي الدولي.

ومن المتوقع أن يعود الحجاج بين التاسع و12 يونيو المقبل، حيث تم إعداد ترتيبات خاصة لاستقبالهم تتضمن دعماً منسقاً للأمتعة، وتقديم هدية رمزية تعبيراً عن التقدير.

ويتزامن موسم الحج هذا العام مع ذروة موسم السفر الصيفي، ما يُتوقع معه زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي.

• سفراء تجربة الضيوف الناطقون بلغات عدة، يقدمون الدعم اللازم للحجاج، إضافة إلى مكاتب خاصة بلجنة الحج، وتخصيص أحزمة أمتعة لضمان التعامل الآمن مع عبوات مياه زمزم.

عيسى الشامسي:

• ملتزمون بضمان مغادرة كل حاج وهو يشعر بالثقة والاطمئنان، وعودته إلى أرض الوطن بيسر وسهولة، من خلال الجهود الدؤوبة للفِرَق وتكاتف مجتمع مطار دبي الدولي.