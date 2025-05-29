الامارات | "الصحة": 4 إجراءات لحماية الحجاج من ضربات الشمس والإجهاد الحراري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 4 إجراءات ونصائح لحماية الحجاج من ضربات الشمس والإجهاد الحراري أثناء أداء المناسك لضمان موسم حج صحي وآمن.

وأوضحت أن تلك النصائح تشمل "تجنب التعرض للشمس لفترة طويلة، واستخدام المظلة الشمسية، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس والمرطبة، وشرب كميات كافية من السوائل كالماء والعصائر الطبيعية".

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يتعرض العديد من الحجاج للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس نتيجة للوقوف والمشي لفترات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة عالية، محددة 8 أعراض للإنهاك الحراري أو ضربات الشمس، كما حددت عدة طرق للوقاية منهما.

وأضافت أن تلك الأعراض تشمل" الصداع، والدوخة والدوار، وجفاف واحمرار البشرة، وضعف العضلات، والغثيان والقيء، وتسارع نبضات القلب، وصعوبة في البلع والتنفس، وفقدان الوعي" في المقابل حدد عدة طرق للوقاية وتشمل" تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام المظلات ذات الألوان الفاتحة، وشرب كميات كافية من الماء والسوائل لتعويض السوائل المفقودة، والجلوس في الأماكن الظليلة والمبرّدة، وأخذ قسطٍ كافٍ من النوم والراحة، وعدم الاستعجال في أداء شعائر الحج لتجنب الإصابة بالإرهاق".

وأكدت وزارة الصحة على أهمية التغذية الصحية أثناء الحج، من خلال تجنب شراء الأطعمة المكشوفة، وغسل الفواكه والخضار جيداً قبل تناولها، والتأكد من تاريخ صلاحية المأكولات قبل تناولها، وقراءة الملصقات الموجودة على المنتجات الغذائية لمعرفة محتوياتها وقيمتها الغذائية، وغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام، وعدم تخزين الطعام المطهي لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة لأن ذلك يؤدي إلى نمو وتكاثر الجراثيم، مما يزيد من احتمال الإصابة بتسمم غذائي، وتناول الوجبات بانتظام للحفاظ على طاقتك وتجنب الإصابة بالإرهاق، وعدم الإفراط في شرب المنبهات، كالقهوة والشاي، لأنها تسبب جفاف الجسم والعطش الشديد"