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حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج دورة القيادة والأركان الـ 34 المشتركة

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حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج دورة القيادة والأركان الـ 34 المشتركة

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم حفل تخريج دورة القيادة والأركان الـ 34 المشتركة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم حفل تخريج دورة القيادة والأركان الـ 34 المشتركة، في مقر كلية القيادة والأركان المشتركة بأبوظبي.. نبارك لهذه الكوكبة من شباب الوطن الذين أثبتوا كفاءتهم واستعدادهم لتحمّل كافة المسؤوليات التي يتم تكليفهم بها، مسلحين بالمعارف والعلوم ليواصلوا مسيرتهم في خدمة الدار وأهلها بكل شرف وأمانة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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