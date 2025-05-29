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الامارات | "موارد الشارقة" تعلن موعد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية

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الشارقة ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | "موارد الشارقة" تعلن موعد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية 1/2
  • الامارات | "موارد الشارقة" تعلن موعد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى للدوائر الحكومية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 05 يونيو 2025، ولغاية يوم الأحد الموافق 08 يونيو 2025.

وذكرت أنه من المقرر أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 09 يونيو 2025، باستثناء الموظفين العاملين بنظام المناوبات.

وبهذه المناسبة، تقدمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بأسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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