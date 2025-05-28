حمدان بن محمد يشهد إطلاق «القائمة الإماراتية لشركات المستقبل»

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطلاق «القائمة الإماراتية لشركات المستقبل»، بالتعاون بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ووزارة الاقتصاد والتي تضم 50 رائد أعمال إماراتياً في 15 قطاعاً.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شهدت اليوم إطلاق "القائمة الإماراتية لشركات المستقبل"، بالتعاون بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ووزارة الاقتصاد والتي تضم 50 رائد أعمال إماراتياً في 15 قطاعاً.. قيادة الإمارات تركز على توفير الإمكانات وتعزيز البيئة الحاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة».

وأضاف سموه: «فخورون برواد الأعمال الإماراتيين ونثق بقدراتهم على تحول الأفكار المبتكرة لمشاريع ناجحة في قطاعات اقتصادية مستقبلية، فهم الأقدر على نقل تجربتنا الوطنية وابتكاراتنا المحلية والريادة الإماراتية للعالم، وبما يحقق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"».