نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج طلاب الصف الـ12 من مدرسة «فرجينيا الدولية»

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024/2025 من مدرسة فرجينيا الدولية الخاصة «الدار للتعليم» في أبوظبي، والذي أقيم في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق قصر الإمارات - ماندارين أورينتال، وسط أجواء احتفالية مميزة وبحضور واسع من أولياء الأمور والهيئتين الإدارية والتدريسية، إلى جانب عدد من الشخصيات التربوية.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بتسليم شهادات التخرج لـ85 طالباً وطالبة، مثّلوا الدفعة الرابعة من المدرسة.

وهنأ معاليه الخريجين والخريجات وذويهم، ووجّه تحية تقدير إلى أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية على جهودهم طوال العام الدراسي، داعياً الطلبة إلى عدم التوقف والمضي قدماً في مسيرة التميز والإبداع، لكي يحققوا ما يصبون إليه، ويسهموا في مسيرة التطور والنماء.

وتضمّن الحفل فقرات متنوعة عبّرت عن روح الاعتزاز بالإنجاز والانتماء الوطني، وألقى عدد من مسؤولي المدرسة كلمات عبّروا فيها عن فخرهم بهذه الدفعة المتميزة، مشيدين بدور الهيئة التعليمية وأولياء الأمور في دعم مسيرة الطلبة وتحفيزهم على النجاح والتفوق.

ووجه مدير المدرسة خالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تشريفه الحفل، ومشاركته الطلبة وأولياء أمورهم هذه اللحظة المميزة، مثمناً دعمه المستمر للمؤسسات التعليمية وحرصه على تعزيز ثقافة التميز والتفوق لدى الأجيال القادمة.