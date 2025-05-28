الامارات | شرطة عجمان: إجراءات رادعة بحق متجاوزي الإشارة الحمراء.. وعقوبات تصل إلى "سحب الرخصة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان، أن تجاوز الإشارة الحمراء يُعد من أكثر المخالفات المرورية الخطرة، لما يترتب على ذلك من حوادث جسيمة تهدد الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفين، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات، الحملة المرورية الفرعية "احذر تجاوز الإشارة الحمراء"، ضمن خطتها السنوية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن مخالفة قوانين السير والمرور، خصوصًا تلك المرتبطة بتجاوز الإشارة الحمراء.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد غيث خليفة الكعبي، أن الحملة تأتي في إطار جهود شرطة عجمان المستمرة في رفع مستوى الوعي لدى السائقين بخطورة تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، لما يترتب على ذلك من حوادث جسيمة تهدد الأرواح وتعرض ممتلكات الآخرين للخطر.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن تجاوز الإشارة الحمراء يُعد من أكثر المخالفات المرورية خطورة، ولذلك تُكثّف الجهود التوعوية بالتوازي مع الرقابة الميدانية، مؤكدًا على أهمية الالتزام التام بقواعد المرور للحفاظ على سلامة الجميع. ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى توعية السائقين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل المباشر في الميدان، إلى جانب بث رسائل توعوية عبر الشاشات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشرطة عجمان.

وشدد الكعبي على أن شرطة عجمان لن تتهاون مع المخالفين، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، موضحاً أن عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء للمركبات الخفيفة تبلغ 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً. أما للمركبات الثقيلة فتبلغ المخالفة 3000 درهم، بالإضافة إلى وقف رخصة القيادة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحبها، في حين تبلغ مخالفة الدراجات النارية 1000 درهم و12 نقطة مرورية سوداء، وذلك وفقًا لقانون السير والمرور الاتحادي.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية، والتقيد بالسرعات المحددة، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع على الطرقات.