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الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أذربيجان باليوم الوطني لبلاده

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أبوظبي ـ وام 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أذربيجان باليوم الوطني لبلاده 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أذربيجان باليوم الوطني لبلاده 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إلهام علييف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى علي اسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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