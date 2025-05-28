الامارات | رئيس الدولة: موقف الإمارات ثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، الدكتور نواف سلام، أمس، العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وإمكانات تعزيزهما لمصلحة البلدين، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بقصر البحر في أبوظبي، رئيس الوزراء اللبناني الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، يشارك خلالها في أعمال «قمة الإعلام العربي 2025» التي تُعقد في دبي.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها، وتنمية دولها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها لكل ما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الشقيق.

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء اللبناني عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتقديره لموقف سموه الداعم للشعب اللبناني، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات لبنان مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، لما فيه الخير لشعبيهما.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا زكي أنور نسيبة، ونائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى المري، وعدد من المسؤولين.