الامارات | تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج في مطار دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي على تسهيل إجراءات مغادرة البعثة الرسمية لحجاج الدولة، والإشراف على سير العمليات بكل سلاسة وتنظيم في مطار دبي الدولي، في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والتيسير عليهم.

وشهد إجراءات التيسير على الحجاج مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون المنافذ، اللواء علي عتيق بن لاحج، بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد حموده بالسويدا العامري، ونائبه، العميد أحمد عبيد المهيري، ومساعد المدير العام لشؤون العمليات، العميد حمد بن ديلان، ومدير مبنى (1)، العقيد عبدالله فيصل الدوسري، ومدير مبنى (2)، المقدم جمال القحطاني، وعدد من الضباط والموظفين.

وأثنى اللواء علي عتيق بن لاحج على جهود التيسير على الحجاج، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، وتوفير كل سبل الراحة لهم، خلال رحلتهم المباركة إلى الأراضي المقدسة. وتمنّى لحجاج بيت الله الحرام رحلة روحانية إيمانية ميسرة في ضيافة الرحمن، داعياً الله تعالى أن يوفقهم في أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يعودوا إلى وطنهم سالمين غانمين وقد نالوا الأجر والمغفرة.