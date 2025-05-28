الامارات | متحدثون في جلسة «من الجريدة إلى التغريدة»: الإعلام التقليدي سيعود إلى مكانته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت جلسة «من الجريدة إلى التغريدة»، التي عُقدت ضمن منتدى الإعلام العربي، في ثاني أيام قمة الإعلام العربي 2025، بمشاركة مستشارة قناتَي «العربية» و«الحدث» للشؤون الأميركية والدولية، راغدة درغام، ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، رائد برقاوي، وأدارتها مقدمة البرامج، نانسي بحمد، أنّ الإعلام التقليدي ليس تغريدة عابرة، أو منشوراً سريع الانتشار، وإنّما مسؤولية وصدقية، وتحقيق وتدقيق، وسيعود إلى مكانته بين وسائل الإعلام المختلفة.

وقال رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الخليج»، رائد برقاوي، إنّ هناك إحصائية تُوضّح أنّ أكثر من 59% يثقون بوسائل الإعلام التقليدية، مثل التلفزيون والصحف والإذاعة، رغم سرعة انتشار المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ الإعلام التقليدي هو المصدر الموثوق للمعلومات، ويكتسب ثقة الحكومات.

وأكد أنّه سيكون هناك دمج كبير بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، خصوصاً أن الإعلام الرقمي بدأ يتطور في المرحلة الماضية، ويُفرز نوعياتٍ جيدةً في الإطار العملي، مؤكداً أنّ المشكلة التي نُواجهها اليوم في الإعلام المهني والتقليدي، هي أنّنا لم نعد ننافس فقط من هم في محيطنا، أو ضمن مؤسساتنا، بل أصبحنا ننافس الجميع في كل مكان، لأنّ المشهد تغيّر بالكامل.

ونوّه بأنّ المنصّات الإعلامية الرائجة اليوم، والتي تبدو مؤثرةً، يعتمد كثير منها في محتواه على مصادر من الإعلام التقليدي.

من جانبها، قالت مستشارة قناتَي «العربية» و«الحدث» للشؤون الأميركية والدولية، راغدة درغام، إنّ الإشكالية التي نُواجهها اليوم تكمُن في الخلط بين وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة كمهنةٍ قائمةٍ على الضوابط والمعايير، مشيرة إلى أنّ الصحافة ليست تغريدة عابرة، أو منشوراً سريع الانتشار، بل هي مسؤولية ومصداقية وتحقيق وتدقيق، لكن هناك دوراً مهنياً، سواء كان المحتوى ورقياً أو رقمياً أو منشوراً على موقع إلكتروني، فالمعيار الأساسي هو القيمة الصحافية والمهنية التي يحملها الإعلام.

وأضافت راغدة درغام أننا اليوم أمام تحدٍّ حقيقي، وهو هل نسمح لوسائل التواصل بأن تكون بديلاً عن الصحافة؟ هل نقبل بأن تُصبح «التغريدة» بديلةً عن «التقرير الصحافي»؟ موضحةً أنّ الإجابة تكمن في أنّ وسائل التواصل وسيلة للتفاعل، لكن الصحافة مهنةٌ تقوم على المسؤولية والمعرفة والمصداقية، والفرق كبير، ولابُدّ من التمييز بين من ينشر رأياً شخصياً، ومن ينشر معلومةً مسؤولةً.

واختتمت درغام حديثها بأنّ قمة الإعلام العربي في دبي ليست مجرد مناسبة بروتوكولية، بل فرصة حقيقية لأن نقف أمام أنفسنا، ونصغي لبعضنا بعضاً كمحترفين؛ لمناقشة مستقبل الإعلام.