الامارات | 45 دولة ومنظمة عالمية في اجتماع «كوسباس - سارسات» بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، في أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي الـ39 للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ، عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الاصطناعية «كوسباس - سارسات -COSPAS-SARSAT»، الذي ينظمه المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، خلال الفترة من 27 مايو الجاري إلى الخامس من يونيو المقبل، وذلك بحضور قائد الحرس الوطني، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، ويُعدّ هذا الاجتماع الأول للمنظمة الذي تستضيفه دولة الإمارات، ويجمع تحت مظلته أكثر من 200 مشارك من 45 دولة ومنظمة دولية متخصصة في مجالات البحث والإنقاذ عبر الأقمار الاصطناعية، من بينها منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO»، والمنظمة البحرية الدولية «IMO»، والاتحاد الدولي للاتصالات «ITU».

وأكد مدير عام المركز الوطني للبحث والإنقاذ، العميد راشد النقبي، خلال كلمته الافتتاحية، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي تُعدّ ترجمة حقيقية للرؤية الوطنية الرائدة في دعم المبادرات الإنسانية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث والإنقاذ.

وقال، إن دولة الإمارات ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، والارتقاء بجاهزية الاستجابة للطوارئ وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن هذا الحدث يُعدّ فرصة نوعية لإبراز جاهزية المركز الوطني للبحث والإنقاذ، واستعراض إسهاماته الفاعلة ضمن المنظومة الدولية، مؤكداً التزام المركز بمواصلة تطوير الأداء التقني والبشري وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، قال رئيس وفد منظمة «كوسباس - سارسات»، رئيس الاجتماع الـ39 للجنة المشتركة، ألين نوكس، في كلمته، إن اجتماعات البرنامج تنعقد في دولة الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما يمثّل محطة مهمة في مسيرتنا، مشيداً بالتنظيم المحترف والدعم الكبير من دولة الإمارات والمركز الوطني للبحث والإنقاذ. وأضاف أن هذه الاجتماعات تشكل حجر الأساس في تعزيز فاعلية منظومة البحث والإنقاذ العالمية، من خلال توفير منصة لتنسيق الجهود الدولية، وتبادل المعرفة، واستعراض أحدث التقنيات والتجارب في هذا المجال الحيوي.