بحضور منصور بن محمد ولطيفة بنت محمد.. تكريم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي 24»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تكريم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»، في دورتها الـ24، بمختلف فئاتها، وذلك خلال الحفل الذي نظمه نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة للجائزة، تزامناً مع فعاليات اليوم الثاني لـ«قمة الإعلام العربي».

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام: «جائزة الإعلام العربي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للإعلام العربي، ومنصة إعلامية متقدمة وبيئة حاضنة للتميز والإبداع في هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية في دعم التنمية وتعزيز الوعي في مجتمعاتنا».

وأضاف سموه أن «احتفاءنا اليوم بكوكبة من الإعلاميين المتميزين هو تكريم لمسيرة من العطاء، والتفاني، والالتزام بقيم المهنة، وتقدير لدورهم في تقديم محتوى يرتقي بالوعي المجتمعي، ويعكس قضايا أوطاننا بعمق ومسؤولية فقد شكلت الأعمال الفائزة في هذه الدورة نماذج يحتذى بها في المهنية، والمصداقية، والابتكار».

وقال سموه، إن تكريم نخبة من الإعلاميين اليوم يأتي انطلاقاً من قناعة عميقة بدور الإعلام المهني كركيزة أساسية في صون الهوية الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر وعياً وتكاملاً. وتابع سموه: «دبي باتت وجهة رئيسية لاحتضان طاقات الإعلاميين العرب، وتمكينهم من الإبداع ضمن بيئة تحتفي بالتفوق وتكرم التميز الحقيقي، وتعزز مكانة الإعلام شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة».

وكرَّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبه، منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة مجلس إدارة الجائزة، الكاتب الصحفي العراقي فخري كريم، رئيس مجلس الإدارة، رئيس تحرير مؤسسة «المدى للإعلام والثقافة والفنون»، الفائز بجائزة «شخصية العام الإعلامية»، حيث منحت له الجائزة تقديراً لمسيرته الطويلة وجهوده في خدمة الإعلام والثقافة العربية، وإثراء المشهد الإعلامي العربي، وما قدمه من إسهامات جليلة في دعم مسيرة الصحافة العراقية.

وكرَّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبها منى غانم المرّي، الكاتب الصحفي المصري في صحيفة «المصري اليوم»، سليمان جودة، الفائز بجائزة الصحافة العربية لأفضل كاتب عمود، حيث منحت له الجائزة تقديراً لأسلوبه المتميز في معالجة القضايا الراهنة، وطرحه المتزن الذي يجمع بين الرأي الرصين والتحليل العميق، فضلاً عن مساهمته البارزة في إثراء المشهد الصحافي العربي.

تسعة فائزين

كما كرَّمت سموها الفائزين بجوائز الإعلام المرئي بمختلف فئاتها. وتم منح جوائز الإعلام العربي لتسعة فائزين ضمن مختلف فئات الجائزة، تقديراً لأعمال استحقت التكريم، قدمها عدد من الإعلاميين والمؤسسات الصحافية، والإعلامية الكبرى على مستوى العالم العربي. وبذلك يكون العدد الإجمالي للمكرمين منذ تأسيس الجائزة 361 من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المختلفة. وكرَّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجوائز الإعلام المرئي، حيث حصل برنامج Business مع لبنى من قناة «سكاي نيوز عربية» على جائزة الإعلام المرئي فئة أفضل برنامج اقتصادي، حيث تسلمت الجائزة لبنى بوظة، مقدمة البرنامج.

أما جائزة الإعلام المرئي، فئة أفضل برنامج اجتماعي، فذهبت إلى برنامج «صباح العربية» من قناة «العربية»، وتسلمت الجائزة ريم بساطي مقدمة البرنامج، ونال برنامج «صاحبة السعادة» المقدم عبر قناة «DMC» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج ثقافي، وتسلمت الجائزة الفنانة إسعاد يونس مقدمة البرنامج. كما كرَّمت سموها برنامج «هجمة مرتدة» من قناة «سكاي نيوز عربية» لفوزه بجائزة الإعلام المرئي فئة أفضل برنامج رياضي، وتسلَّم الجائزة موسى البلوشي، مقدم البرنامج.

وشمل التكريم أيضاً الفيلم الوثائقي «تحت الأنقاض» المقدم عبر قناة «الشرق» لفوزه بجائزة الإعلام المرئي فئة أفضل عمل وثائقي، حيث تسلَّم الجائزة محمد اليوسي، مدير عام قناتي الشرق الوثائقية والشرق ديسكفري.

وكرم معالي عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، والدكتورة ميثاء بوحميد، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، الفائزين بجوائز الصحافة العربية، حيث نال محمد عيسى من مجلة الأهرام العربي الجائزة عن فئة الصحافة السياسية عن تحقيقه المتميز بعنوان «الطائرات المسيرة.. شبح الخطر القادم».

وحصل سامح اللبودي من صحيفة «الشرق الأوسط» على الجائزة عن فئة التحقيقات الصحافية عن تقريره الصحفي المتميز «قصة الإبحار الأخير لمركب ملح سيئ السمعة»، وشمل التكريم أيضاً الثنائي السيد زيادة ومحمد سالمان من صحيفة «اليوم السابع» عن فئة الصحافة الاقتصادية عن موضوع «متاهة العملات المشفرة تبدأ بلايك».

وفي ختام الحفل، التقطت لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم صورة جماعية تذكارية مع الفائزين والمكرمين في مختلف الفئات.

مسيرة مهنية مشرفة

من جهتها، هنأت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة مجلس إدارة الجائزة كل الفائزين هذا العام ضمن جميع فئات «جائزة الإعلام العربي». وقالت: «يأتي احتفاؤنا اليوم بالفائزين في الدورة الرابعة والعشرين للجائزة تتويجاً لمسيرة مهنية مشرفة لإعلاميين ومؤسسات إعلامية كان لهم بالغ الأثر في المشهد الإعلامي العربي، ونجحوا في تقديم نماذج يحتذى بها في المهنية، والمصداقية، والتأثير».

وقالت: «إننا في نادي دبي للصحافة نؤمن بأن الإعلام شريك في التنمية، وقوة فاعلة في تشكيل الوعي المجتمعي، ونفخر بأن الجائزة باتت تمثل مرآة تعكس مستوى التطور الذي يبلغه الإعلام في منطقتنا، وتشجع على المنافسة الإيجابية، والارتقاء المستمر بالمعايير المهنية».