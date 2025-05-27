اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طحنون بن زايد يبحث مع رئيس «ستاروود كابيتال» فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

0 نشر
0 تبليغ

طحنون بن زايد يبحث مع رئيس «ستاروود كابيتال» فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع باري ستيرنليخت، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «ستاروود كابيتال»، الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في صياغة الاستراتيجيات الاستثمارية في الأسواق العالمية.
وقال سموه، على منصة «إكس»: «بحثت مع باري ستيرنليخت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستاروود كابيتال الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في صياغة الاستراتيجيات الاستثمارية في الأسواق العالمية، والطلب المتزايد على بنية مراكز البيانات لتلبية متطلبات المعالجة الذكية، وفرص التعاون في هذا المجال».
وأضاف سموه: «كما استعرضنا سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار على المستوى التنفيذي، وبما يعكس مستويات الابتكار والبنية التحتية الرقمية المتقدمة وإمكانياتها في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة ونمو مرن طويل الأمد».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا