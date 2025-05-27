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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية النمسا يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية النمسا يبحثان هاتفياً تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي بياتة ماينل رايزينجر، وزيرة خارجية جمهورية النمسا، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
 وهنأ سموه، خلال الاتصال، معالي بياتة ماينل رايزينجر بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية النمسا، مؤكداً تطلعه إلى العمل مع معاليها لتعزيز مختلف مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يدعم خططهما التنموية وجهودهما المشتركة لتحقيق الازدهار المستدام لشعبيهما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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