حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج الدورة الـ 43 من الضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدورة الـ 43 من الضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت اليوم حفل تخريج الدورة الـ 43 من الضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية بمدينة العين، حيث تواصل الكلية دورها الريادي في رفد قواتنا المسلحة بالكفاءات العلمية والخبرات العملية، وتأهيلهم على مختلف المستويات لأداء مهامهم الوطنية بكل كفاءة واقتدار».

وأضاف سموه: « نبارك للخريجين وأسرهم، ونتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة لخدمة وطننا العزيز حاملين راية العز والفخر والولاء في كل الميادين».